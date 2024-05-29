На российском рынке появилось первое органическое вино из Латинской Америки
Роскачество: в России появилось первое органическое вино из Латинской Америки
Продажа вина. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Первое органическое вино из Латинской Америки появилось на российском рынке - чилийская компания Vinedos Emiliana S.A. получила соответствующий сертификат, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Первое вино из Латинской Америки получило статус органического в России после прохождения соответствующей процедуры сертификации в органе по сертификации "Роскачество – Органик". Сертификат соответствия получила компания Vinedos Emiliana S.A. из коммуны Республики Чили – Лас-Кондес", - сообщили там.
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Теперь компания включена в государственный реестр Минсельхоза, а вино имеет право маркироваться знаком "Органик".
"Сейчас заявки на сертификацию продолжают поступать не только от российских производителей, но и от компаний в Италии и Франции, в частности", - добавили в Роскачестве.
В организации также напомнили, что в целом органическое вино - это вино, изготовленное из винограда, выращенного с соблюдением органических принципов ведения сельского хозяйства, что должно быть подтверждено сертификатом соответствия требованиям ГОСТа. При этом при производстве такого вина нельзя использовать пестициды и яды, химические удобрения, полностью запрещены или жестко ограничены консерванты в готовом продукте. Также регламентируется содержание диоксида серы.
Кроме того, в России с 1 июня вступают в силу изменения в ГОСТ в отношении вин со статусом "органик" – содержание диоксида в них не сможет превышать 100 мг/дм3. Ранее в национальном стандарте норма по содержанию диоксида серы не была оговорена.