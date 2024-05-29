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На российском рынке появилось первое органическое вино из Латинской Америки - РИА Новости, 29.05.2024
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06:40 29.05.2024 (обновлено: 06:42 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/vino-1949042351.html
На российском рынке появилось первое органическое вино из Латинской Америки
На российском рынке появилось первое органическое вино из Латинской Америки - РИА Новости, 29.05.2024
На российском рынке появилось первое органическое вино из Латинской Америки
Первое органическое вино из Латинской Америки появилось на российском рынке - чилийская компания Vinedos Emiliana S.A. получила соответствующий сертификат,... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T06:40
2024-05-29T06:42
экономика
латинская америка
россия
италия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
роскачество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Первое органическое вино из Латинской Америки появилось на российском рынке - чилийская компания Vinedos Emiliana S.A. получила соответствующий сертификат, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Первое вино из Латинской Америки получило статус органического в России после прохождения соответствующей процедуры сертификации в органе по сертификации "Роскачество – Органик". Сертификат соответствия получила компания Vinedos Emiliana S.A. из коммуны Республики Чили – Лас-Кондес", - сообщили там. Теперь компания включена в государственный реестр Минсельхоза, а вино имеет право маркироваться знаком "Органик". "Сейчас заявки на сертификацию продолжают поступать не только от российских производителей, но и от компаний в Италии и Франции, в частности", - добавили в Роскачестве. В организации также напомнили, что в целом органическое вино - это вино, изготовленное из винограда, выращенного с соблюдением органических принципов ведения сельского хозяйства, что должно быть подтверждено сертификатом соответствия требованиям ГОСТа. При этом при производстве такого вина нельзя использовать пестициды и яды, химические удобрения, полностью запрещены или жестко ограничены консерванты в готовом продукте. Также регламентируется содержание диоксида серы. Кроме того, в России с 1 июня вступают в силу изменения в ГОСТ в отношении вин со статусом "органик" – содержание диоксида в них не сможет превышать 100 мг/дм3. Ранее в национальном стандарте норма по содержанию диоксида серы не была оговорена.
https://ria.ru/20231115/vino-1909604298.html
https://ria.ru/20240502/vino-1943395890.html
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экономика, латинская америка, россия, италия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), роскачество
Экономика, Латинская Америка, Россия, Италия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Роскачество
На российском рынке появилось первое органическое вино из Латинской Америки

Роскачество: в России появилось первое органическое вино из Латинской Америки

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Первое органическое вино из Латинской Америки появилось на российском рынке - чилийская компания Vinedos Emiliana S.A. получила соответствующий сертификат, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Первое вино из Латинской Америки получило статус органического в России после прохождения соответствующей процедуры сертификации в органе по сертификации "Роскачество – Органик". Сертификат соответствия получила компания Vinedos Emiliana S.A. из коммуны Республики Чили – Лас-Кондес", - сообщили там.
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Теперь компания включена в государственный реестр Минсельхоза, а вино имеет право маркироваться знаком "Органик".
"Сейчас заявки на сертификацию продолжают поступать не только от российских производителей, но и от компаний в Италии и Франции, в частности", - добавили в Роскачестве.
В организации также напомнили, что в целом органическое вино - это вино, изготовленное из винограда, выращенного с соблюдением органических принципов ведения сельского хозяйства, что должно быть подтверждено сертификатом соответствия требованиям ГОСТа. При этом при производстве такого вина нельзя использовать пестициды и яды, химические удобрения, полностью запрещены или жестко ограничены консерванты в готовом продукте. Также регламентируется содержание диоксида серы.
Кроме того, в России с 1 июня вступают в силу изменения в ГОСТ в отношении вин со статусом "органик" – содержание диоксида в них не сможет превышать 100 мг/дм3. Ранее в национальном стандарте норма по содержанию диоксида серы не была оговорена.
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ЭкономикаЛатинская АмерикаРоссияИталияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Роскачество
 
 
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