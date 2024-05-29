https://ria.ru/20240529/vino-1949042351.html

На российском рынке появилось первое органическое вино из Латинской Америки

На российском рынке появилось первое органическое вино из Латинской Америки - РИА Новости, 29.05.2024

На российском рынке появилось первое органическое вино из Латинской Америки

Первое органическое вино из Латинской Америки появилось на российском рынке - чилийская компания Vinedos Emiliana S.A. получила соответствующий сертификат,... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T06:40

2024-05-29T06:40

2024-05-29T06:42

экономика

латинская америка

россия

италия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

роскачество

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Первое органическое вино из Латинской Америки появилось на российском рынке - чилийская компания Vinedos Emiliana S.A. получила соответствующий сертификат, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Первое вино из Латинской Америки получило статус органического в России после прохождения соответствующей процедуры сертификации в органе по сертификации "Роскачество – Органик". Сертификат соответствия получила компания Vinedos Emiliana S.A. из коммуны Республики Чили – Лас-Кондес", - сообщили там. Теперь компания включена в государственный реестр Минсельхоза, а вино имеет право маркироваться знаком "Органик". "Сейчас заявки на сертификацию продолжают поступать не только от российских производителей, но и от компаний в Италии и Франции, в частности", - добавили в Роскачестве. В организации также напомнили, что в целом органическое вино - это вино, изготовленное из винограда, выращенного с соблюдением органических принципов ведения сельского хозяйства, что должно быть подтверждено сертификатом соответствия требованиям ГОСТа. При этом при производстве такого вина нельзя использовать пестициды и яды, химические удобрения, полностью запрещены или жестко ограничены консерванты в готовом продукте. Также регламентируется содержание диоксида серы. Кроме того, в России с 1 июня вступают в силу изменения в ГОСТ в отношении вин со статусом "органик" – содержание диоксида в них не сможет превышать 100 мг/дм3. Ранее в национальном стандарте норма по содержанию диоксида серы не была оговорена.

https://ria.ru/20231115/vino-1909604298.html

https://ria.ru/20240502/vino-1943395890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, латинская америка, россия, италия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), роскачество