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Генштаб ВС Ирана исключил диверсию на вертолете Раиси - РИА Новости, 29.05.2024
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19:19 29.05.2024 (обновлено: 20:53 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/vertolet-1949211037.html
Генштаб ВС Ирана исключил диверсию на вертолете Раиси
Генштаб ВС Ирана исключил диверсию на вертолете Раиси - РИА Новости, 29.05.2024
Генштаб ВС Ирана исключил диверсию на вертолете Раиси
Генштаб Вооруженных сил Ирана исключил вариант с диверсией на разбившемся вертолете президента республики Эбрахима Раиси, заявление ведомства цитирует агентство РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T19:19
2024-05-29T20:53
иран
в мире
азербайджан
хосейн амир абдоллахиан
крушение вертолета президента ирана
ильхам алиев
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ТЕГЕРАН, 29 мая — РИА Новости. Генштаб Вооруженных сил Ирана исключил вариант с диверсией на разбившемся вертолете президента республики Эбрахима Раиси, заявление ведомства цитирует агентство IRNA.&quot;По данным следственных испытаний, проведенных на частях разбившегося вертолета, характере рассеивания его частей, отделившихся от основного корпуса, версия о возникновении взрыва, вызванного диверсией во время полета, до момента столкновения с горной возвышенностью исключена&quot;, — говорится в сообщении.При изучении ремонтных записей воздушного судна также не удалось обнаружить никаких дефектов в его работе.Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны, в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации.Политики возвращались после визита в Азербайджан, где Раиси и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.Новые президентские выборы, согласно статье 131 Конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.
https://ria.ru/20240524/putin-1948208314.html
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иран, в мире, азербайджан, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана, ильхам алиев
Иран, В мире, Азербайджан, Хосейн Амир Абдоллахиан, Крушение вертолета президента Ирана, Ильхам Алиев
Генштаб ВС Ирана исключил диверсию на вертолете Раиси

Генштаб ВС Ирана исключил версию о падении вертолета Раиси из-за диверсии

© AP Photo / Ali Hamed HaghdoustПоследнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 29 мая — РИА Новости. Генштаб Вооруженных сил Ирана исключил вариант с диверсией на разбившемся вертолете президента республики Эбрахима Раиси, заявление ведомства цитирует агентство IRNA.
«

"По данным следственных испытаний, проведенных на частях разбившегося вертолета, характере рассеивания его частей, отделившихся от основного корпуса, версия о возникновении взрыва, вызванного диверсией во время полета, до момента столкновения с горной возвышенностью исключена", — говорится в сообщении.

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При изучении ремонтных записей воздушного судна также не удалось обнаружить никаких дефектов в его работе.
Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны, в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации.
Политики возвращались после визита в Азербайджан, где Раиси и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Новые президентские выборы, согласно статье 131 Конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.
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ИранВ миреАзербайджанХосейн Амир АбдоллахианКрушение вертолета президента ИранаИльхам Алиев
 
 
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