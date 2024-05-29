https://ria.ru/20240529/vertolet-1949211037.html

Генштаб ВС Ирана исключил диверсию на вертолете Раиси

Генштаб ВС Ирана исключил диверсию на вертолете Раиси - РИА Новости, 29.05.2024

Генштаб ВС Ирана исключил диверсию на вертолете Раиси

Генштаб Вооруженных сил Ирана исключил вариант с диверсией на разбившемся вертолете президента республики Эбрахима Раиси, заявление ведомства цитирует агентство РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T19:19

2024-05-29T19:19

2024-05-29T20:53

иран

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азербайджан

хосейн амир абдоллахиан

крушение вертолета президента ирана

ильхам алиев

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ТЕГЕРАН, 29 мая — РИА Новости. Генштаб Вооруженных сил Ирана исключил вариант с диверсией на разбившемся вертолете президента республики Эбрахима Раиси, заявление ведомства цитирует агентство IRNA."По данным следственных испытаний, проведенных на частях разбившегося вертолета, характере рассеивания его частей, отделившихся от основного корпуса, версия о возникновении взрыва, вызванного диверсией во время полета, до момента столкновения с горной возвышенностью исключена", — говорится в сообщении.При изучении ремонтных записей воздушного судна также не удалось обнаружить никаких дефектов в его работе.Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны, в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации.Политики возвращались после визита в Азербайджан, где Раиси и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.Новые президентские выборы, согласно статье 131 Конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.

https://ria.ru/20240524/putin-1948208314.html

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иран, в мире, азербайджан, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана, ильхам алиев