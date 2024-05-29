Генштаб ВС Ирана исключил диверсию на вертолете Раиси
Генштаб ВС Ирана исключил версию о падении вертолета Раиси из-за диверсии
© AP Photo / Ali Hamed HaghdoustПоследнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 29 мая — РИА Новости. Генштаб Вооруженных сил Ирана исключил вариант с диверсией на разбившемся вертолете президента республики Эбрахима Раиси, заявление ведомства цитирует агентство IRNA.
«
"По данным следственных испытаний, проведенных на частях разбившегося вертолета, характере рассеивания его частей, отделившихся от основного корпуса, версия о возникновении взрыва, вызванного диверсией во время полета, до момента столкновения с горной возвышенностью исключена", — говорится в сообщении.
Путин обратил внимание на одну деталь в гибели Раиси
24 мая, 17:59
При изучении ремонтных записей воздушного судна также не удалось обнаружить никаких дефектов в его работе.
Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны, в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации.
Политики возвращались после визита в Азербайджан, где Раиси и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Новые президентские выборы, согласно статье 131 Конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.