https://ria.ru/20240529/verbovka-1949127963.html

НАК: украинские спецслужбы активно вербуют мигрантов для диверсий в России

НАК: украинские спецслужбы активно вербуют мигрантов для диверсий в России - РИА Новости, 29.05.2024

НАК: украинские спецслужбы активно вербуют мигрантов для диверсий в России

Спецслужбы Украины, а также западные информационных центры активизировали деятельность по вовлечению мигрантов из стран Центральной Азии в... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:25

2024-05-29T14:25

2024-05-29T14:42

безопасность

красноярск

украина

центральная азия

андрей новиков (атц снг)

национальный антитеррористический комитет рф

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КРАСНОЯРСК, 29 мая – РИА Новости. Спецслужбы Украины, а также западные информационных центры активизировали деятельность по вовлечению мигрантов из стран Центральной Азии в диверсионно-террористическую деятельность на территории РФ, заявил заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Новиков. Выступая в Красноярске на конференции "Противодействия идеологии терроризма: направления совершенствования профилактической деятельности" в рамках форума "Современные системы безопасности – Антитеррор", он отметил, что с началом СВО "в значительной степени террористические угрозы стали исходить от украинских спецслужб и неонацистских формирований, а также западных информационных центров". "В своей пропагандистской деятельности указанные организации прилагают большие усилия к вовлечению российских и иностранных, прежде всего из стран Центрально-Азиатского региона, граждан в диверсионно-террористическую деятельность. В качестве объекта своих устремлений выбирают в основном молодых людей, восприимчивых к идеям национализма и неонацизма, имеющих низкие моральные качества, ведущих маргинальный образ жизни и готовых зарабатывать любыми доступными способами, не задумываясь о последствиях своих действий", - сказал Новиков. Он добавил, что продолжаются попытки международных террористических организаций сформировать в российских регионах законспирированные ячейки из числа местных жителей и трудовых мигрантов. Всероссийский специализированный форум "Современные системы безопасности – Антитеррор" проходит в Красноярске 18 раз. В рамках мероприятия эксперты и участники обмениваются опытом, делятся современными технологиями борьбы с угрозами, обсуждают взаимодействие правоохранительных органов и различных ветвей власти.

https://ria.ru/20240428/verbovka-1942963671.html

https://ria.ru/20240528/pogranichniki-1948801823.html

красноярск

украина

центральная азия

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безопасность, красноярск, украина, центральная азия, андрей новиков (атц снг), национальный антитеррористический комитет рф