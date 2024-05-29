НАК: украинские спецслужбы активно вербуют мигрантов для диверсий в России
НАК: спецслужбы Украины и Запад активно вербуют мигрантов для диверсий в России
Сотрудники правоохранительных органов . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 мая – РИА Новости. Спецслужбы Украины, а также западные информационных центры активизировали деятельность по вовлечению мигрантов из стран Центральной Азии в диверсионно-террористическую деятельность на территории РФ, заявил заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Новиков.
Выступая в Красноярске на конференции "Противодействия идеологии терроризма: направления совершенствования профилактической деятельности" в рамках форума "Современные системы безопасности – Антитеррор", он отметил, что с началом СВО "в значительной степени террористические угрозы стали исходить от украинских спецслужб и неонацистских формирований, а также западных информационных центров".
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"В своей пропагандистской деятельности указанные организации прилагают большие усилия к вовлечению российских и иностранных, прежде всего из стран Центрально-Азиатского региона, граждан в диверсионно-террористическую деятельность. В качестве объекта своих устремлений выбирают в основном молодых людей, восприимчивых к идеям национализма и неонацизма, имеющих низкие моральные качества, ведущих маргинальный образ жизни и готовых зарабатывать любыми доступными способами, не задумываясь о последствиях своих действий", - сказал Новиков.
Он добавил, что продолжаются попытки международных террористических организаций сформировать в российских регионах законспирированные ячейки из числа местных жителей и трудовых мигрантов.
Всероссийский специализированный форум "Современные системы безопасности – Антитеррор" проходит в Красноярске 18 раз. В рамках мероприятия эксперты и участники обмениваются опытом, делятся современными технологиями борьбы с угрозами, обсуждают взаимодействие правоохранительных органов и различных ветвей власти.