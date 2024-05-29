https://ria.ru/20240529/vengriya-1949112655.html

Глава МИД Венгрии выступил против политизации допуска к Олимпиаде

Глава МИД Венгрии выступил против политизации допуска к Олимпиаде - РИА Новости, 29.05.2024

Глава МИД Венгрии выступил против политизации допуска к Олимпиаде

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддерживает политизации спорта, условий допуска к Олимпийским играм и участия в них. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:38

2024-05-29T13:38

2024-05-29T13:38

спорт

олимпийские игры

венгрия

будапешт

минск

петер сийярто

сергей алейник

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МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддерживает политизации спорта, условий допуска к Олимпийским играм и участия в них. "Мы, венгры, против того, чтобы сегодня спорт смешивали с политикой. Мы против того, чтобы спортсмены выступали с политическими заявлениями (ради допуска к международным соревнованиям – ред.) или не имели права выступать от имени своей страны", - сказал министр журналистам в Минске по итогам своих переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником. Он выступил против политизации допуска спортсменов к участию в Олимпиаде, заявив, что участие должно зависеть лишь от их результатов и спортивных достижений. Сийярто заверил, что Венгрия будет принимать белорусских спортсменов на международных спортивных турнирах в стране.

https://ria.ru/20240503/siyyarto-1943785180.html

венгрия

будапешт

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спорт, олимпийские игры, венгрия, будапешт, минск, петер сийярто, сергей алейник