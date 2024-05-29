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Глава МИД Венгрии выступил против политизации допуска к Олимпиаде - РИА Новости, 29.05.2024
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13:38 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/vengriya-1949112655.html
Глава МИД Венгрии выступил против политизации допуска к Олимпиаде
Глава МИД Венгрии выступил против политизации допуска к Олимпиаде - РИА Новости, 29.05.2024
Глава МИД Венгрии выступил против политизации допуска к Олимпиаде
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддерживает политизации спорта, условий допуска к Олимпийским играм и участия в них. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:38
2024-05-29T13:38
спорт
олимпийские игры
венгрия
будапешт
минск
петер сийярто
сергей алейник
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МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддерживает политизации спорта, условий допуска к Олимпийским играм и участия в них. "Мы, венгры, против того, чтобы сегодня спорт смешивали с политикой. Мы против того, чтобы спортсмены выступали с политическими заявлениями (ради допуска к международным соревнованиям – ред.) или не имели права выступать от имени своей страны", - сказал министр журналистам в Минске по итогам своих переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником. Он выступил против политизации допуска спортсменов к участию в Олимпиаде, заявив, что участие должно зависеть лишь от их результатов и спортивных достижений. Сийярто заверил, что Венгрия будет принимать белорусских спортсменов на международных спортивных турнирах в стране.
https://ria.ru/20240503/siyyarto-1943785180.html
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спорт, олимпийские игры, венгрия, будапешт, минск, петер сийярто, сергей алейник
Спорт, Олимпийские игры, Венгрия, Будапешт, Минск, Петер Сийярто, Сергей Алейник
Глава МИД Венгрии выступил против политизации допуска к Олимпиаде

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Венгрия не поддерживает политизацию спорта

© Фото : @szijjarto.peter.officialГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : @szijjarto.peter.official
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддерживает политизации спорта, условий допуска к Олимпийским играм и участия в них.
"Мы, венгры, против того, чтобы сегодня спорт смешивали с политикой. Мы против того, чтобы спортсмены выступали с политическими заявлениями (ради допуска к международным соревнованиям – ред.) или не имели права выступать от имени своей страны", - сказал министр журналистам в Минске по итогам своих переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.
Он выступил против политизации допуска спортсменов к участию в Олимпиаде, заявив, что участие должно зависеть лишь от их результатов и спортивных достижений.
Сийярто заверил, что Венгрия будет принимать белорусских спортсменов на международных спортивных турнирах в стране.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
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3 мая, 23:46
 
СпортОлимпийские игрыВенгрияБудапештМинскПетер СийяртоСергей Алейник
 
 
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