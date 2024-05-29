Сийярто исключил отправку венгерских солдат на Украину
Глава МИД Венгрии: Будапешт не хочет принимать участие в конфликте на Украине
© РИА НовостиМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто дает интервью корреспонденту РИА Новости
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МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не хочет принимать участие в конфликте на Украине, не допустит даже одного венгерского солдата там.
"Мы, венгры, платим очень большую цену за войну на Украине, хотя это не наша война. Цель Венгрии однозначна – мы не хотим принимать участие в войне, которая идет у нас по соседству", - сказал министр журналистам в Минске по итогам своих переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником.
По его словам, военным путем конфликт решить нельзя, "решения на поле боя нет".
"Мы в Венгрии с ужасом слушаем заявления, направленные на эскалации конфликта – слова представителей стран ЕС или НАТО о желании направить солдат на Украину, заявления о возможности использования ядерного оружия. Мы с ужасом слушаем заявления, что обязательно из Европы нужно будет направить солдат. Пока мы будем у власти в Венгрии. Мы не допустим, чтобы даже одного венгерского человека забрали на фронт (на Украине – ред.)", - подчеркнул министр.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".