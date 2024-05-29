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Сийярто исключил отправку венгерских солдат на Украину - РИА Новости, 29.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 29.05.2024 (обновлено: 13:14 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/vengriya-1949093896.html
Сийярто исключил отправку венгерских солдат на Украину
Сийярто исключил отправку венгерских солдат на Украину - РИА Новости, 29.05.2024
Сийярто исключил отправку венгерских солдат на Украину
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не хочет принимать участие в конфликте на Украине, не допустит даже одного венгерского солдата там. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:12
2024-05-29T13:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
будапешт
петер сийярто
россия
сергей алейник
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МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не хочет принимать участие в конфликте на Украине, не допустит даже одного венгерского солдата там."Мы, венгры, платим очень большую цену за войну на Украине, хотя это не наша война. Цель Венгрии однозначна – мы не хотим принимать участие в войне, которая идет у нас по соседству", - сказал министр журналистам в Минске по итогам своих переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником.По его словам, военным путем конфликт решить нельзя, "решения на поле боя нет"."Мы в Венгрии с ужасом слушаем заявления, направленные на эскалации конфликта – слова представителей стран ЕС или НАТО о желании направить солдат на Украину, заявления о возможности использования ядерного оружия. Мы с ужасом слушаем заявления, что обязательно из Европы нужно будет направить солдат. Пока мы будем у власти в Венгрии. Мы не допустим, чтобы даже одного венгерского человека забрали на фронт (на Украине – ред.)", - подчеркнул министр.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240529/aleynik-1949100067.html
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в мире, украина, венгрия, будапешт, петер сийярто, россия, сергей алейник, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, Россия, Сергей Алейник, Евросоюз, НАТО
Сийярто исключил отправку венгерских солдат на Украину

Глава МИД Венгрии: Будапешт не хочет принимать участие в конфликте на Украине

© РИА НовостиМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто дает интервью корреспонденту РИА Новости
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто дает интервью корреспонденту РИА Новости
© РИА Новости
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МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не хочет принимать участие в конфликте на Украине, не допустит даже одного венгерского солдата там.
"Мы, венгры, платим очень большую цену за войну на Украине, хотя это не наша война. Цель Венгрии однозначна – мы не хотим принимать участие в войне, которая идет у нас по соседству", - сказал министр журналистам в Минске по итогам своих переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником.
По его словам, военным путем конфликт решить нельзя, "решения на поле боя нет".
"Мы в Венгрии с ужасом слушаем заявления, направленные на эскалации конфликта – слова представителей стран ЕС или НАТО о желании направить солдат на Украину, заявления о возможности использования ядерного оружия. Мы с ужасом слушаем заявления, что обязательно из Европы нужно будет направить солдат. Пока мы будем у власти в Венгрии. Мы не допустим, чтобы даже одного венгерского человека забрали на фронт (на Украине – ред.)", - подчеркнул министр.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Глава белорусского МИД Сергей Алейник - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияБудапештПетер СийяртоРоссияСергей АлейникЕвросоюзНАТО
 
 
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