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Глава МИД Венгрии назвал цель развития сотрудничества с Белоруссией - РИА Новости, 29.05.2024
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09:23 29.05.2024 (обновлено: 11:17 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/vengriya-1949055706.html
Глава МИД Венгрии назвал цель развития сотрудничества с Белоруссией
Глава МИД Венгрии назвал цель развития сотрудничества с Белоруссией - РИА Новости, 29.05.2024
Глава МИД Венгрии назвал цель развития сотрудничества с Белоруссией
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт нацелен на развитие сотрудничества с Белоруссией в отраслях, на которые не РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T09:23
2024-05-29T11:17
минск
венгрия
будапешт
петер сийярто
сергей алейник
в мире
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БУДАПЕШТ, 29 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт нацелен на развитие сотрудничества с Белоруссией в отраслях, на которые не влияют введенные против Минска европейские санкции."Верим, что нужно держать открытыми каналы коммуникации. Мы надеемся на мир (в регионе - ред.). Как страна, находящаяся рядом с Украиной, мы заинтересованы в этом. Ситуация остается непростой, в том числе в наших двусторонних отношениях из-за введенных санкций ЕС. Но есть сферы, не затронутые санкциями", - сказал Сийярто на встрече с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником в Минске.Он подчеркнул, что в этом плане у Венгрии " четкая и прямая позиция". "Мы готовы укреплять наше сотрудничество в тех сферах, где юридически это возможно. Мы открыты к укреплению сотрудничества по этим направлениям", - сказал министр. По его словам, это АПК, сельское хозяйство, фармацевтика, продовольственная безопасность.Он отметил, что в Минск в составе делегации приехали руководители 24 венгерских компаний, которые участвуют в бизнес-форуме в белорусской столице. Это демонстрирует наличие интереса со стороны бизнеса, а не только политический интерес, подчеркнул Сийярто. Сийярто также поздравил Белоруссию с полетом в космос ее первого космонавта и отметил, что у Венгрии также есть планы по подготовке в ближайшее время своего космонавта, и высказался за сотрудничество в космической сфере."Европа находится в сложной ситуации. Из-за войны и данных на нее ответов усложняется сотрудничество между восточной и западной частями континента. Однако наша цель - развивать сотрудничество с Белоруссией в сферах, не затронутых санкциями. Поэтому мы отправляемся на заседание совместной экономической комиссии и со мной едут руководители 24 венгерских компаний", - написал Сийярто ранее в соцсети Facebook*.Глава МИД Белоруссии Алейник отметил, что планирует обсудить со своим венгерский коллегой двусторонние отношения, развитие ситуации в регионе и ряд других вопросов. По его словам, представительность делегации, прибывшей из Венгрии, подтверждает интрес сторон к укреплению сотрудничества. Министр отметил, что отношения Белоруссии и Венгрии развиваются поступательно в позитивном ключе в разных сферах - от межгосударственных отношений до взаимодействия бизнесов и межличностных контактов. Алейник отметил, что ситуация в регионе изменяется, но стороны продолжают сохранять интерес к укреплению сотрудничества.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230921/vengriya-1897806949.html
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минск, венгрия, будапешт, петер сийярто, сергей алейник, в мире
Минск, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, Сергей Алейник, В мире
Глава МИД Венгрии назвал цель развития сотрудничества с Белоруссией

Сийярто: Венгрия хочет сотрудничать с Минском в сферах, не тронутых санкциями

© Фото : @szijjarto.peter.officialГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : @szijjarto.peter.official
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 29 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт нацелен на развитие сотрудничества с Белоруссией в отраслях, на которые не влияют введенные против Минска европейские санкции.
"Верим, что нужно держать открытыми каналы коммуникации. Мы надеемся на мир (в регионе - ред.). Как страна, находящаяся рядом с Украиной, мы заинтересованы в этом. Ситуация остается непростой, в том числе в наших двусторонних отношениях из-за введенных санкций ЕС. Но есть сферы, не затронутые санкциями", - сказал Сийярто на встрече с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником в Минске.
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Он подчеркнул, что в этом плане у Венгрии " четкая и прямая позиция". "Мы готовы укреплять наше сотрудничество в тех сферах, где юридически это возможно. Мы открыты к укреплению сотрудничества по этим направлениям", - сказал министр. По его словам, это АПК, сельское хозяйство, фармацевтика, продовольственная безопасность.
Он отметил, что в Минск в составе делегации приехали руководители 24 венгерских компаний, которые участвуют в бизнес-форуме в белорусской столице. Это демонстрирует наличие интереса со стороны бизнеса, а не только политический интерес, подчеркнул Сийярто. Сийярто также поздравил Белоруссию с полетом в космос ее первого космонавта и отметил, что у Венгрии также есть планы по подготовке в ближайшее время своего космонавта, и высказался за сотрудничество в космической сфере.
"Европа находится в сложной ситуации. Из-за войны и данных на нее ответов усложняется сотрудничество между восточной и западной частями континента. Однако наша цель - развивать сотрудничество с Белоруссией в сферах, не затронутых санкциями. Поэтому мы отправляемся на заседание совместной экономической комиссии и со мной едут руководители 24 венгерских компаний", - написал Сийярто ранее в соцсети Facebook*.
Глава МИД Белоруссии Алейник отметил, что планирует обсудить со своим венгерский коллегой двусторонние отношения, развитие ситуации в регионе и ряд других вопросов. По его словам, представительность делегации, прибывшей из Венгрии, подтверждает интрес сторон к укреплению сотрудничества. Министр отметил, что отношения Белоруссии и Венгрии развиваются поступательно в позитивном ключе в разных сферах - от межгосударственных отношений до взаимодействия бизнесов и межличностных контактов. Алейник отметил, что ситуация в регионе изменяется, но стороны продолжают сохранять интерес к укреплению сотрудничества.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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