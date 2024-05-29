https://ria.ru/20240529/ukraina-1949211831.html
На Украине могут освобождать женщин-заключенных для службы в ВСУ
На Украине могут освобождать женщин-заключенных для службы в ВСУ - РИА Новости, 29.05.2024
На Украине могут освобождать женщин-заключенных для службы в ВСУ
На Украине могут освобождать женщин-заключенных для службы в ВСУ, ограничений на этот счет нет, заявил в среду министр юстиции страны Денис Малюська. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T19:24
2024-05-29T19:24
2024-05-29T19:24
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. На Украине могут освобождать женщин-заключенных для службы в ВСУ, ограничений на этот счет нет, заявил в среду министр юстиции страны Денис Малюська. "У нас нет в законе ограничений насчет того, будут ли это мужчины или женщины. Теоретически такая возможность есть", - заявил Малюська в эфире украинского телемарафона, отвечая на вопрос о возможной мобилизации женщин-заключенных. При этом Малюська отметил, что пока добровольцев среди женщин-заключенных нет, как и "спроса" на них в строевых частях ВСУ. В понедельник Малюська сообщил, что свыше 600 заключенных на Украине были условно-досрочно освобождены и вступили в ряды ВСУ, они будут служить в штурмовых подразделениях. Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240527/prestupniki-1948787369.html
https://ria.ru/20240529/mobilizatsiya-1949180521.html
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928037683.html
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в мире, украина, денис малюська, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Денис Малюська, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Украине могут освобождать женщин-заключенных для службы в ВСУ
Министр Малюська: Киев может освобождать женщин-заключенных для службы в ВСУ
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. На Украине могут освобождать женщин-заключенных для службы в ВСУ, ограничений на этот счет нет, заявил в среду министр юстиции страны Денис Малюська.
"У нас нет в законе ограничений насчет того, будут ли это мужчины или женщины. Теоретически такая возможность есть", - заявил Малюська в эфире украинского телемарафона, отвечая на вопрос о возможной мобилизации женщин-заключенных.
При этом Малюська отметил, что пока добровольцев среди женщин-заключенных нет, как и "спроса" на них в строевых частях ВСУ.
В понедельник Малюська сообщил, что свыше 600 заключенных на Украине были условно-досрочно освобождены и вступили в ряды ВСУ, они будут служить в штурмовых подразделениях.
Ранее Владимир Зеленский
подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.