https://ria.ru/20240529/ukraina-1949152510.html

"Выдадут тайну". Генерал ВСУ раскрыл, на что пошел Киев в зоне СВО

"Выдадут тайну". Генерал ВСУ раскрыл, на что пошел Киев в зоне СВО - РИА Новости, 29.05.2024

"Выдадут тайну". Генерал ВСУ раскрыл, на что пошел Киев в зоне СВО

Украинское руководство начинает формировать ударные части из ценных кадровых офицеров Генштаба, обладающих секретной информацией, заявил отставной генерал ВСУ... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:36

2024-05-29T15:36

2024-05-29T15:55

в мире

украина

сергей кривонос

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Украинское руководство начинает формировать ударные части из ценных кадровых офицеров Генштаба, обладающих секретной информацией, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Шестьдесят процентов Генерального штаба послать в окопы — это очередной популизм. Это уже ни в какие рамки не лезет. <…> Как же интересно будет, когда один из таких полковников, который честно пойдет выполнять свой долг, попадет в плен. Вы же понимаете степень информированности и знаний офицеров Генерального штаба? А тут их отправляют непосредственно в первую траншею", — возмутился Кривонос.Как отметил эксперт, в плену такие ценные кадры могут выдать крайне чувствительную с точки зрения государственной безопасности информацию. По его мнению, нужно сократить штат кабинета министров Украины и сотрудников министерств и отправить их на фронт, а не жертвовать ключевыми военными Генерального штаба.Ранее Генштаб ВСУ сообщил о сокращении численности на 60%, освободившихся военнослужащих отправят на фронт.

https://ria.ru/20240528/stsenariy-1948964504.html

https://ria.ru/20240528/urok-1949000117.html

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в мире, украина, сергей кривонос, вооруженные силы украины