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Наемник из Франции рассказал, зачем иностранцы приезжают воевать на Украину - РИА Новости, 29.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:44 29.05.2024 (обновлено: 14:02 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/ukraina-1949113442.html
Наемник из Франции рассказал, зачем иностранцы приезжают воевать на Украину
Наемник из Франции рассказал, зачем иностранцы приезжают воевать на Украину - РИА Новости, 29.05.2024
Наемник из Франции рассказал, зачем иностранцы приезжают воевать на Украину
Наемник из Франции рассказал телеканалу France 2, что многие иностранцы приезжают воевать на Украину в составе интернационального легиона только ради того,... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:44
2024-05-29T14:02
специальная военная операция на украине
россия
украина
франция
в мире
tiktok
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Наемник из Франции рассказал телеканалу France 2, что многие иностранцы приезжают воевать на Украину в составе интернационального легиона только ради того, чтобы снимать видео для соцсети TikTok, ради них они растрачивают снаряды, о дефиците которых ранее заявляли и украинские военные и чиновники. Издание Politico ранее сообщало, что высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что этим летом линия фронта может рухнуть на фоне острой нехватки боеприпасов, а также подорванного морального духа в рядах украинских войск. Газета Wall Street Journal в свою очередь писала, что командование ВСУ на фоне острой нехватки боеприпасов заставляет солдат искать по болотам неразорвавшиеся снаряды, чтобы затем их использовать. В апреле Владимир Зеленский признавал, что у Украины нет снарядов для наступлений. "К нам пришло очень много так называемых тиктокеров, они приходят (в легион – ред.), чтобы записывать видео. Я называю их клоунами, они тратят снаряды, которые нужны на фронте. Жаль, когда их растрачивают ради трех видео в TikTok", - говорит французский наемник в репортаже телеканала. Ранее сообщалось, что телеканал France 2 в своем репортаже также показал, как французский наемник, прибывший на Украину воевать в составе интернационального легиона, лишился части ноги в результате подрыва на мине. Как показало расследование РИА Новости, могилы иностранных наемников, воевавших на стороне Киева, есть и в Польше, и во Франции, и в Германии, а также в США и странах Балтии. Минобороны РФ сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Минобороны РФ также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240123/naemnik-1922876602.html
https://ria.ru/20240425/naemniki-1942190413.html
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россия, украина, франция, в мире, tiktok
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Франция, В мире, TikTok
Наемник из Франции рассказал, зачем иностранцы приезжают воевать на Украину

Наемник из Франции: иностранцы приезжают воевать на Украину ради видео в TikTok

Французский наемник на Украине
Французский наемник на Украине
Французский наемник на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Наемник из Франции рассказал телеканалу France 2, что многие иностранцы приезжают воевать на Украину в составе интернационального легиона только ради того, чтобы снимать видео для соцсети TikTok, ради них они растрачивают снаряды, о дефиците которых ранее заявляли и украинские военные и чиновники.
Издание Politico ранее сообщало, что высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что этим летом линия фронта может рухнуть на фоне острой нехватки боеприпасов, а также подорванного морального духа в рядах украинских войск. Газета Wall Street Journal в свою очередь писала, что командование ВСУ на фоне острой нехватки боеприпасов заставляет солдат искать по болотам неразорвавшиеся снаряды, чтобы затем их использовать. В апреле Владимир Зеленский признавал, что у Украины нет снарядов для наступлений.
Фотография со страницы Алексиса Дриона в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская)
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"К нам пришло очень много так называемых тиктокеров, они приходят (в легион – ред.), чтобы записывать видео. Я называю их клоунами, они тратят снаряды, которые нужны на фронте. Жаль, когда их растрачивают ради трех видео в TikTok", - говорит французский наемник в репортаже телеканала.
Ранее сообщалось, что телеканал France 2 в своем репортаже также показал, как французский наемник, прибывший на Украину воевать в составе интернационального легиона, лишился части ноги в результате подрыва на мине.
Как показало расследование РИА Новости, могилы иностранных наемников, воевавших на стороне Киева, есть и в Польше, и во Франции, и в Германии, а также в США и странах Балтии. Минобороны РФ сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Минобороны РФ также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаФранцияВ миреTikTok
 
 
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