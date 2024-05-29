https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

Прокси-война на Украине перерастает в мировую

Прокси-война на Украине перерастает в мировую - РИА Новости, 29.05.2024

Прокси-война на Украине перерастает в мировую

Украина проигрывает на фронте — и ее западные партнеры не подвели, тут же ринулись на помощь. Пока что помогают в устной форме — делают угрожающие заявления,... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T08:00

2024-05-29T08:00

2024-05-29T11:23

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Украина проигрывает на фронте — и ее западные партнеры не подвели, тут же ринулись на помощь. Пока что помогают в устной форме — делают угрожающие заявления, хмурят бровки, надувают щеки. Обещают отправить своих военных на Украину — то французы, то англичане, то поляки. Высунулась из рядов Эстония и пригрозила поставить Россию на колени — ну-ну, смешно. Все это, конечно, очень помогает вэсэушникам, отступающим сейчас под Харьковом.Среди ястребов бегает голубь Шольц и призывает всех к сдержанности. Но его трепыхания только подчеркивают воинственность его европейских коллег. Кажется, что они всерьез нацелились на масштабирование и эскалацию украинского конфликта.Генсек НАТО Столтенберг предложил всем странам ЕС, снабжающим Киев оружием, разрешить украинцам бить этим оружием по территории России. Понятно, что киевские террористы и так это делают, но теперь глава альянса предлагает эту практику легализовать и, следовательно, расширить. Причем делается это в преддверии поставок Киеву самолетов F-16, которые, получается, смогут, находясь в воздушном пространстве Украины, стрелять европейскими ракетами по российским городам и селам.Главный европейский дипломат Жозеп Боррель, автор незабываемого мема про "райский сад", отметил, что такая постановка вопроса вполне "допустима", и предложил Столтенбергу обсудить ее на встрече с министрами обороны стран ЕС.Итак, вчера европейские министры обороны обсуждали бомбежки российских городов европейским оружием. Пока договориться не удалось — ястребы и голуби остались при своем, однако характерна сама постановка вопроса.Среди других вопросов на встрече были стандартизация снарядов и вооружений, выпускаемых в европейских странах, формирование сил быстрого реагирования, способных стремительно оказаться в любой точке Европы, где случится некий "кризис", а также развитие PESCO — программы по военному сотрудничеству стран ЕС.Все это вместе выглядит как упорная работа над объединением европейских армий и созданием такой военной машины, которой позавидовал бы Гитлер. Целью этой машины является наша страна.Можно, конечно, смеяться над небольшими армиями европейских стран, над бешеной стоимостью их артиллерийских снарядов, над избалованностью их военных. Однако сотни миллиардов вложенных евро дают о себе знать. Махина европейского ВПК мало-помалу набирает обороты. Численность армий планируется увеличивать. Учения проводятся постоянно и в условиях, максимально приближенных к боевым. Все выглядит так, будто Европа неторопливо и планомерно создает свою армию — и это будет одна из богатейших армий мира.Защищать Харьков или Одессу с помощью такой махины глупо и расточительно. Такая огромная армия создается для нападения на Россию. И если уж такое ружье повесили на стену, можно быть уверенным, что оно в конце концов выстрелит.Да, создание такого левиафана, сравнимого по масштабам с гитлеровской ордой, требует времени. Однако именно это время покупают сейчас своими жизнями украинцы на фронте. Когда они закончатся, на смену им уже встанет под ружье объединенная армия Европы со своими стандартизованными вооружениями.Но Россия ведь не угрожает Европе? Но кому какое дело — на такой случай в рукаве у европейцев полный ассортимент провокаций. Сегодня Москву обвиняют в любом поджоге или взрыве на территории ЕС. Даже в пожаре в литовской IKEA натовцы умудряются видеть "руку Кремля". Организовать такую провокацию у себя в стране, обвинить в ней русских — вот и предлог для нападения, новый "Гляйвиц".Мы привыкли думать, что российско-украинский конфликт — это прокси-война России и США, в которой европейцы выступают безвольными и трусливыми подпевалами Вашингтона. Американцы толкают их к войне, а те изо всех сил упираются, понимая, что дядя Сэм в любой момент может их кинуть.Однако у руководства европейских стран есть и свои интересы. Они под корень подрубили свою экономику, отказавшись от торговли с Россией, задушив самих себя своими же санкциями и передав кучу денег Украине. Возместить эти расходы они могут, только если получат в свое распоряжение главный приз — российские ресурсы. Именно их им и обещали в качестве главного трофея. Ну а для этого надо побеждать Россию на поле боя — других опций уже не осталось. Война — единственный для них шанс вернуть то, что они потратили, иначе их ждут десятилетия бедности и упадка.Легкомысленно считать европейские элиты вялыми, глупыми и ни на что не способными. За смешными фигурками публичных политиков всегда стоят очень богатые и многоопытные люди. Они не раз в мировой истории показывали, что умеют блестяще лгать, коварно нападать и долго, упорно, со зверской жестокостью воевать.Конечно, не факт, что дядя Сэм будет европейцам помогать — хотя близкий к разведкругам журналист Саймон Херш полагает, что Байден не прочь начать полномасштабную войну против России, чтобы выиграть выборы в США.Но даже если дядю Байдена сменит дядя Трамп, то никакой американский президент не позволит России окончательно разгромить и подчинить себе Европу. Ему придется вмешаться просто, чтобы наша страна не слишком усилилась. Так что какая-никакая поддержка у европейцев будет при любом раскладе. Отчего бы и не рискнуть? — думают они.Во время холодной войны СССР и США постоянно конфликтовали в прокси-формате — в Африке, Корее, Вьетнаме, Афганистане. Тогда европейцы сидели тише воды, ниже травы и дружно осуждали американскую военщину — нынешний канцлер Шольц тогда, помнится, активно участвовал в протестах.Сейчас европейцы видят, что Вашингтон ограбил их до нитки и собирается бросить, развернувшись на восток, к Китаю. Единственный призрачный шанс вернуть все назад — это напасть на Россию. Поэтому не стоит легкомысленно относиться к их военному строительству. Мы, конечно, разобьем любого врага, однако "победа любит подготовку" — угроза на нашем западном фланге абсолютно реальна, а прокси-война США и России имеет все шансы перерасти в полномасштабную войну России и Европы.

https://ria.ru/20240528/putin-1948938356.html

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https://ria.ru/20240528/nato-1948840057.html

https://ria.ru/20240528/borrel-1948826378.html

https://ria.ru/20240528/nato-1948812201.html

https://ria.ru/20240528/ukraina-1948846106.html

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аналитика, россия, европа, украина, жозеп боррель, евросоюз, нато, f-16