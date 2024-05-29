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Боливия назвала удары Израиля по Рафаху военным преступлением - РИА Новости, 29.05.2024
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23:10 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/udary-1949238707.html
Боливия назвала удары Израиля по Рафаху военным преступлением
Боливия назвала удары Израиля по Рафаху военным преступлением - РИА Новости, 29.05.2024
Боливия назвала удары Израиля по Рафаху военным преступлением
Боливия считает удары Израиля по Рафаху военным преступлением, призывает международное сообщество принять меры, сообщил президент латиноамериканской страны Луис РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T23:10
2024-05-29T23:10
в мире
израиль
рафах (провинция)
боливия
луис арсе
биньямин нетаньяху
хамас
оон
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая - РИА Новости. Боливия считает удары Израиля по Рафаху военным преступлением, призывает международное сообщество принять меры, сообщил президент латиноамериканской страны Луис Арсе. "Мы осуждаем бомбардировку Рафаха Израилем, которая привела к гибели десятков мирных граждан Палестины. Это новое военное преступление, совершенное армией Израиля, зловещее и необъяснимое", - написал он в X. Палестинское общество Красного Полумесяца 26 мая поздно вечером сообщило, что множество людей погибли и были ранены после удара ВВС Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха. Палестинская служба гражданской обороны сообщала о не менее чем 40 погибших и десятках раненых в результате израильского удара по палаточному лагерю в Рафахе. Военная прокуратура израильской армии начала расследование авиаудара по району Рафаха, где находится палаточный лагерь для перемещенных лиц. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагическим инцидентом". "Мы призываем международное сообщество принять меры против Израиля. Вместе мы можем остановить геноцид", - добавил Арсе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240507/operatsiya-1944292920.html
https://ria.ru/20240527/netanyakhu-1948759729.html
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израиль
рафах (провинция)
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в мире, израиль, рафах (провинция), боливия, луис арсе, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, красный полумесяц
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Боливия, Луис Арсе, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Красный полумесяц
Боливия назвала удары Израиля по Рафаху военным преступлением

Президент Боливии Арсе назвал удары Израиля по Рафаху военным преступлением

© AP Photo / Jason DeCrowПрезидент Боливии Луис Арсе
Президент Боливии Луис Арсе - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Jason DeCrow
Президент Боливии Луис Арсе . Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая - РИА Новости. Боливия считает удары Израиля по Рафаху военным преступлением, призывает международное сообщество принять меры, сообщил президент латиноамериканской страны Луис Арсе.
«
"Мы осуждаем бомбардировку Рафаха Израилем, которая привела к гибели десятков мирных граждан Палестины. Это новое военное преступление, совершенное армией Израиля, зловещее и необъяснимое", - написал он в X.
Вход танков на территорию КПП Рафах на границе Газы с Египтом
Армия Израиля начала точечную операцию в районе Рафаха
7 мая, 09:02
Палестинское общество Красного Полумесяца 26 мая поздно вечером сообщило, что множество людей погибли и были ранены после удара ВВС Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха. Палестинская служба гражданской обороны сообщала о не менее чем 40 погибших и десятках раненых в результате израильского удара по палаточному лагерю в Рафахе. Военная прокуратура израильской армии начала расследование авиаудара по району Рафаха, где находится палаточный лагерь для перемещенных лиц. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагическим инцидентом".
"Мы призываем международное сообщество принять меры против Израиля. Вместе мы можем остановить геноцид", - добавил Арсе.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Нетаньяху назвал авиаудар в Рафахе трагическим инцидентом
27 мая, 20:04
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Офис Нетаньяху осудил решение суда ООН по Рафаху
24 мая, 18:41
 
В миреИзраильРафах (провинция)БоливияЛуис АрсеБиньямин НетаньяхуХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКрасный полумесяц
 
 
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