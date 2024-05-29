https://ria.ru/20240529/udary-1949158413.html

В Германии не могут ответить, имеет ли Украина право на удары вглубь России

В Германии не могут ответить, имеет ли Украина право на удары вглубь России - РИА Новости, 29.05.2024

В Германии не могут ответить, имеет ли Украина право на удары вглубь России

Кабмин ФРГ не может ответить, имеет ли Украина право совершать удары вглубь территории РФ, так как это является частью конфиденциальных договоренностей... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:52

2024-05-29T15:52

2024-05-29T15:52

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БЕРЛИН, 29 мая - РИА Новости. Кабмин ФРГ не может ответить, имеет ли Украина право совершать удары вглубь территории РФ, так как это является частью конфиденциальных договоренностей государств-партнеров, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. "Этого я не могу сказать, потому что это является частью конфиденциальных договоренностей", - ответил Хебештрайт на вопрос журналиста, могут ли ВСУ использовать поставленное Западом оружие для ударов вглубь территории РФ. На вопрос о том, изменилась ли позиция канцлера Олафа Шольца о недопустимости ударов поставленным Германией немецким оружием по российской территории, спикер правительства ответил, что ему об этом неизвестно. По словам Хебештрайта, детали конфиденциальных договоренностей с поддерживающими Украину странами должны оставаться конфиденциальными, в то же время он подчеркнул, что Киев имеет законное и подкрепленное международными нормами право защищаться, не ограничиваясь только лишь своей территорией. Также Хебештрайт не стал обсуждать или отрицать предполагаемые удары по объектам ракетного предупреждения в РФ, ограничившись тем же ответом о международном праве, позволяющем Киеву защищаться. Ранее в среду Шольц на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном после слов последнего о том, что Украине следует разрешить наносить удары по РФ не стал вступать в противоречие с этим заявлением, ответив, что Киев имеет законное право защищаться. Макрон заявил, что Украине нужно разрешить поражать на территории России только те военные объекты, откуда ведутся обстрелы. Кроме того, по его мнению, передача Киеву дальнобойных вооружений, способных поражать российские военные объекты, не является эскалацией конфликта.

https://ria.ru/20240302/rakety-1930772067.html

https://ria.ru/20240529/ukraina-1949113442.html

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в мире, россия, украина, киев, эммануэль макрон, олаф шольц, вооруженные силы украины