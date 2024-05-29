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ВС России нанесли массированные удары по ВСУ у Старомайорского и Урожайного - РИА Новости, 29.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 29.05.2024 (обновлено: 14:17 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/udary-1949124984.html
ВС России нанесли массированные удары по ВСУ у Старомайорского и Урожайного
ВС России нанесли массированные удары по ВСУ у Старомайорского и Урожайного - РИА Новости, 29.05.2024
ВС России нанесли массированные удары по ВСУ у Старомайорского и Урожайного
Массированные авиаудары по позициям украинских войск нанесены на времевском направлении запорожской линии фронта в районе сел Старомайорское и Урожайное,... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:15
2024-05-29T14:17
специальная военная операция на украине
старомайорское
запорожская область
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Массированные авиаудары по позициям украинских войск нанесены на времевском направлении запорожской линии фронта в районе сел Старомайорское и Урожайное, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В районе Старомайорского и Урожайного по позициям противника нанесены массированные удары авиабомбами", - сказал Рогов. Ранее Рогов заявлял РИА Новости, что российская армия перехватила инициативу на этом участке фронта и выдавливает противника. По его словам, идет зачистка передовой линии фронта от живой силы противника и военной техники. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года.
https://ria.ru/20240529/smi-1949086041.html
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запорожская область
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старомайорское, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли массированные удары по ВСУ у Старомайорского и Урожайного

Рогов заявил о массированных авиаударах по ВСУ у Старомайорского и Урожайного

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Массированные авиаудары по позициям украинских войск нанесены на времевском направлении запорожской линии фронта в районе сел Старомайорское и Урожайное, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"В районе Старомайорского и Урожайного по позициям противника нанесены массированные удары авиабомбами", - сказал Рогов.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
США могут снять запрет на удары ВСУ по территории России, пишут СМИ
11:35
Ранее Рогов заявлял РИА Новости, что российская армия перехватила инициативу на этом участке фронта и выдавливает противника.
По его словам, идет зачистка передовой линии фронта от живой силы противника и военной техники.
Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года.
Работино - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
ВСУ, отступая из Работино, бросили тела своих солдат, заявил Рогов
12:54
 
Специальная военная операция на УкраинеСтаромайорскоеЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы РФ
 
 
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