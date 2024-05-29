https://ria.ru/20240529/udary-1949124984.html
ВС России нанесли массированные удары по ВСУ у Старомайорского и Урожайного
ВС России нанесли массированные удары по ВСУ у Старомайорского и Урожайного - РИА Новости, 29.05.2024
ВС России нанесли массированные удары по ВСУ у Старомайорского и Урожайного
Массированные авиаудары по позициям украинских войск нанесены на времевском направлении запорожской линии фронта в районе сел Старомайорское и Урожайное,... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:15
2024-05-29T14:15
2024-05-29T14:17
специальная военная операция на украине
старомайорское
запорожская область
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Массированные авиаудары по позициям украинских войск нанесены на времевском направлении запорожской линии фронта в районе сел Старомайорское и Урожайное, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В районе Старомайорского и Урожайного по позициям противника нанесены массированные удары авиабомбами", - сказал Рогов. Ранее Рогов заявлял РИА Новости, что российская армия перехватила инициативу на этом участке фронта и выдавливает противника. По его словам, идет зачистка передовой линии фронта от живой силы противника и военной техники. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года.
https://ria.ru/20240529/smi-1949086041.html
https://ria.ru/20240529/vsu-1949101284.html
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старомайорское, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли массированные удары по ВСУ у Старомайорского и Урожайного
Рогов заявил о массированных авиаударах по ВСУ у Старомайорского и Урожайного