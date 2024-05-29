https://ria.ru/20240529/udary-1949124984.html

ВС России нанесли массированные удары по ВСУ у Старомайорского и Урожайного

ВС России нанесли массированные удары по ВСУ у Старомайорского и Урожайного - РИА Новости, 29.05.2024

ВС России нанесли массированные удары по ВСУ у Старомайорского и Урожайного

Массированные авиаудары по позициям украинских войск нанесены на времевском направлении запорожской линии фронта в районе сел Старомайорское и Урожайное,... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:15

2024-05-29T14:15

2024-05-29T14:17

специальная военная операция на украине

старомайорское

запорожская область

донецкая народная республика

владимир рогов

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Массированные авиаудары по позициям украинских войск нанесены на времевском направлении запорожской линии фронта в районе сел Старомайорское и Урожайное, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В районе Старомайорского и Урожайного по позициям противника нанесены массированные удары авиабомбами", - сказал Рогов. Ранее Рогов заявлял РИА Новости, что российская армия перехватила инициативу на этом участке фронта и выдавливает противника. По его словам, идет зачистка передовой линии фронта от живой силы противника и военной техники. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года.

https://ria.ru/20240529/smi-1949086041.html

https://ria.ru/20240529/vsu-1949101284.html

старомайорское

запорожская область

донецкая народная республика

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старомайорское, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы рф