https://ria.ru/20240529/udary-1949059065.html

ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по населенным пунктам в Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по населенным пунктам в Херсонской области - РИА Новости, 29.05.2024

ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по населенным пунктам в Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 40 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T09:50

2024-05-29T09:50

2024-05-29T09:51

в мире

днепр (город)

херсонская область

каховка

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК, 29 мая - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 40 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 20 обстрелов были проведены ВСУ ночью. Под огнем оказались 9 населенных пунктов Херсонской области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Райское, Новая Каховка, Таврийск, Алешки, Корснука, Голая Пристань, Песчаное, Малокаховка.

https://ria.ru/20240529/newsweek-1949050213.html

днепр (город)

херсонская область

каховка

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Варвара Скокшина

в мире, днепр (город), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины