https://ria.ru/20240529/udary-1949059065.html
ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по населенным пунктам в Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по населенным пунктам в Херсонской области - РИА Новости, 29.05.2024
ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по населенным пунктам в Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 40 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T09:50
2024-05-29T09:50
2024-05-29T09:51
в мире
днепр (город)
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:17:3192:1813_1920x0_80_0_0_024a4658dfdd0898f2cc5d479c7d0a6e.jpg
ГЕНИЧЕСК, 29 мая - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 40 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 20 обстрелов были проведены ВСУ ночью. Под огнем оказались 9 населенных пунктов Херсонской области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Райское, Новая Каховка, Таврийск, Алешки, Корснука, Голая Пристань, Песчаное, Малокаховка.
https://ria.ru/20240529/newsweek-1949050213.html
днепр (город)
херсонская область
каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_461:0:3192:2048_1920x0_80_0_0_9cc10f3b8584f7ebf5dc31aba9b072b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по населенным пунктам в Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по девяти населенным пунктам под Херсоном