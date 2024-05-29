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Россия пытается вразумить Запад, проводя учения, заявил Джабаров - РИА Новости, 29.05.2024
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14:37 29.05.2024 (обновлено: 15:35 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/ucheniya-1949131211.html
Россия пытается вразумить Запад, проводя учения, заявил Джабаров
Россия пытается вразумить Запад, проводя учения, заявил Джабаров - РИА Новости, 29.05.2024
Россия пытается вразумить Запад, проводя учения, заявил Джабаров
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил мнение, что Россия может провести испытательный взрыв большой мощности, чтобы... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:37
2024-05-29T15:35
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил мнение, что Россия может провести испытательный взрыв большой мощности, чтобы "показать наши возможности", напомнив, что РФ проводит учения с использованием тактического ядерного оружия.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москве вновь придется принимать решение о так называемой санитарной зоне в случае разрешения Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по российской территории."Мы до последнего пытаемся вразумить Запад и проводим учения с использованием тактического ядерного оружия.. Не исключаю какого-то испытательного взрыва большой мощности, чтобы показать наши возможности", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, если на Украине появятся войска или специалисты из западных стран, "мы не будем разбираться, кто специалист, а кто украинский военнослужащий, - уничтожаться будут все".Джабаров полагает, что то, что сказал российский лидер, "должно подействовать на наших западных противников"."Президент подчеркнул, что нажимать кнопки и давать разведданные киевскому режиму будут западные специалисты. У нас есть все основания уничтожать западную технику, даже в моменты пересечения границы, а, может быть, и на каких-то сопредельных с Украиной территориях", - добавил он.Сейчас Владимиру Зеленскому хочется втянуть в конфликт как можно больше стран, отметил сенатор."Война для него жизненно необходима. Потому, что он уже нелегитимен, Зеленский без войны западным хозяевам просто не нужен", - заключил Джабаров.
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россия, безопасность, владимир джабаров, владимир зеленский, москва, украина, владимир путин, совет федерации рф
Россия, Безопасность, Владимир Джабаров, Владимир Зеленский, Москва, Украина, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Россия пытается вразумить Запад, проводя учения, заявил Джабаров

Джабаров не исключил испытательного ядерного взрыва для показа возможностей

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил мнение, что Россия может провести испытательный взрыв большой мощности, чтобы "показать наши возможности", напомнив, что РФ проводит учения с использованием тактического ядерного оружия.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москве вновь придется принимать решение о так называемой санитарной зоне в случае разрешения Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по российской территории.
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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"Мы до последнего пытаемся вразумить Запад и проводим учения с использованием тактического ядерного оружия.. Не исключаю какого-то испытательного взрыва большой мощности, чтобы показать наши возможности", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его словам, если на Украине появятся войска или специалисты из западных стран, "мы не будем разбираться, кто специалист, а кто украинский военнослужащий, - уничтожаться будут все".
Джабаров полагает, что то, что сказал российский лидер, "должно подействовать на наших западных противников".
«
"Президент подчеркнул, что нажимать кнопки и давать разведданные киевскому режиму будут западные специалисты. У нас есть все основания уничтожать западную технику, даже в моменты пересечения границы, а, может быть, и на каких-то сопредельных с Украиной территориях", - добавил он.
Сейчас Владимиру Зеленскому хочется втянуть в конфликт как можно больше стран, отметил сенатор.
"Война для него жизненно необходима. Потому, что он уже нелегитимен, Зеленский без войны западным хозяевам просто не нужен", - заключил Джабаров.
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РоссияБезопасностьВладимир ДжабаровВладимир ЗеленскийМоскваУкраинаВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
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