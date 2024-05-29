https://ria.ru/20240529/ucheniya-1949131211.html

Россия пытается вразумить Запад, проводя учения, заявил Джабаров

Россия пытается вразумить Запад, проводя учения, заявил Джабаров - РИА Новости, 29.05.2024

Россия пытается вразумить Запад, проводя учения, заявил Джабаров

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил мнение, что Россия может провести испытательный взрыв большой мощности, чтобы... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:37

2024-05-29T14:37

2024-05-29T15:35

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил мнение, что Россия может провести испытательный взрыв большой мощности, чтобы "показать наши возможности", напомнив, что РФ проводит учения с использованием тактического ядерного оружия.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москве вновь придется принимать решение о так называемой санитарной зоне в случае разрешения Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по российской территории."Мы до последнего пытаемся вразумить Запад и проводим учения с использованием тактического ядерного оружия.. Не исключаю какого-то испытательного взрыва большой мощности, чтобы показать наши возможности", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, если на Украине появятся войска или специалисты из западных стран, "мы не будем разбираться, кто специалист, а кто украинский военнослужащий, - уничтожаться будут все".Джабаров полагает, что то, что сказал российский лидер, "должно подействовать на наших западных противников"."Президент подчеркнул, что нажимать кнопки и давать разведданные киевскому режиму будут западные специалисты. У нас есть все основания уничтожать западную технику, даже в моменты пересечения границы, а, может быть, и на каких-то сопредельных с Украиной территориях", - добавил он.Сейчас Владимиру Зеленскому хочется втянуть в конфликт как можно больше стран, отметил сенатор."Война для него жизненно необходима. Потому, что он уже нелегитимен, Зеленский без войны западным хозяевам просто не нужен", - заключил Джабаров.

https://ria.ru/20240529/ryabkov-1949087432.html

https://ria.ru/20240528/nato-1948812201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, владимир джабаров, владимир зеленский, москва, украина, владимир путин, совет федерации рф