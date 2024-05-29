Россия пытается вразумить Запад, проводя учения, заявил Джабаров
Джабаров не исключил испытательного ядерного взрыва для показа возможностей
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил мнение, что Россия может провести испытательный взрыв большой мощности, чтобы "показать наши возможности", напомнив, что РФ проводит учения с использованием тактического ядерного оружия.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москве вновь придется принимать решение о так называемой санитарной зоне в случае разрешения Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по российской территории.
"Мы до последнего пытаемся вразумить Запад и проводим учения с использованием тактического ядерного оружия.. Не исключаю какого-то испытательного взрыва большой мощности, чтобы показать наши возможности", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его словам, если на Украине появятся войска или специалисты из западных стран, "мы не будем разбираться, кто специалист, а кто украинский военнослужащий, - уничтожаться будут все".
Джабаров полагает, что то, что сказал российский лидер, "должно подействовать на наших западных противников".
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"Президент подчеркнул, что нажимать кнопки и давать разведданные киевскому режиму будут западные специалисты. У нас есть все основания уничтожать западную технику, даже в моменты пересечения границы, а, может быть, и на каких-то сопредельных с Украиной территориях", - добавил он.
Сейчас Владимиру Зеленскому хочется втянуть в конфликт как можно больше стран, отметил сенатор.
"Война для него жизненно необходима. Потому, что он уже нелегитимен, Зеленский без войны западным хозяевам просто не нужен", - заключил Джабаров.