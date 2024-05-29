https://ria.ru/20240529/tsel-1949187015.html

"Разжигатели войны". В США назвали следующую цель Вашингтона после Украины

"Разжигатели войны". В США назвали следующую цель Вашингтона после Украины - РИА Новости, 29.05.2024

"Разжигатели войны". В США назвали следующую цель Вашингтона после Украины

США в разгар военного конфликта на Украине активно пытаются разжечь новые столкновения в мире, заявил американский экономист Питер Сент-Ондж в социальной сети... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T17:55

2024-05-29T17:55

2024-05-29T17:55

в мире

сша

украина

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. США в разгар военного конфликта на Украине активно пытаются разжечь новые столкновения в мире, заявил американский экономист Питер Сент-Ондж в социальной сети X."Конфликт на Украине закончится так же, как и в Афганистане, — с опустошенной казной и сотнями тысяч погибших, а разжигатели войны в Вашингтоне просто перейдут к следующей цели. Они уже рассматривают вероятность более широкой войны на Ближнем Востоке, конфронтацию на Тайване и разжигание конфликтов от Латинской Америки до Африки", — написал он.Экономист считает, что, пока в США не добьются смены руководства в Белом доме, число конфликтов будет постоянно расти.Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что эпоха однополярного миропорядка во главе с США уходит в прошлое, хотя Запад и не хочет этого признавать. Но, по словам российского лидера, снизить глобальную напряженность можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира. В послании Федеральному собранию Путин призвал формировать новый "контур мировой безопасности", отметив, что Россия готова к диалогу со всеми странами.

https://ria.ru/20240529/bouz-1949159238.html

сша

украина

россия

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в мире, сша, украина, россия, владимир путин