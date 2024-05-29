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"Разжигатели войны". В США назвали следующую цель Вашингтона после Украины - РИА Новости, 29.05.2024
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17:55 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/tsel-1949187015.html
"Разжигатели войны". В США назвали следующую цель Вашингтона после Украины
"Разжигатели войны". В США назвали следующую цель Вашингтона после Украины - РИА Новости, 29.05.2024
"Разжигатели войны". В США назвали следующую цель Вашингтона после Украины
США в разгар военного конфликта на Украине активно пытаются разжечь новые столкновения в мире, заявил американский экономист Питер Сент-Ондж в социальной сети... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T17:55
2024-05-29T17:55
в мире
сша
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. США в разгар военного конфликта на Украине активно пытаются разжечь новые столкновения в мире, заявил американский экономист Питер Сент-Ондж в социальной сети X."Конфликт на Украине закончится так же, как и в Афганистане, — с опустошенной казной и сотнями тысяч погибших, а разжигатели войны в Вашингтоне просто перейдут к следующей цели. Они уже рассматривают вероятность более широкой войны на Ближнем Востоке, конфронтацию на Тайване и разжигание конфликтов от Латинской Америки до Африки", — написал он.Экономист считает, что, пока в США не добьются смены руководства в Белом доме, число конфликтов будет постоянно расти.Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что эпоха однополярного миропорядка во главе с США уходит в прошлое, хотя Запад и не хочет этого признавать. Но, по словам российского лидера, снизить глобальную напряженность можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира. В послании Федеральному собранию Путин призвал формировать новый "контур мировой безопасности", отметив, что Россия готова к диалогу со всеми странами.
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в мире, сша, украина, россия, владимир путин
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин
"Разжигатели войны". В США назвали следующую цель Вашингтона после Украины

Экономист Сент-Ондж: США рассматривают новые цели после конфликта на Украине

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. США в разгар военного конфликта на Украине активно пытаются разжечь новые столкновения в мире, заявил американский экономист Питер Сент-Ондж в социальной сети X.
"Конфликт на Украине закончится так же, как и в Афганистане, — с опустошенной казной и сотнями тысяч погибших, а разжигатели войны в Вашингтоне просто перейдут к следующей цели. Они уже рассматривают вероятность более широкой войны на Ближнем Востоке, конфронтацию на Тайване и разжигание конфликтов от Латинской Америки до Африки", — написал он.
Экономист считает, что, пока в США не добьются смены руководства в Белом доме, число конфликтов будет постоянно расти.
Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что эпоха однополярного миропорядка во главе с США уходит в прошлое, хотя Запад и не хочет этого признавать. Но, по словам российского лидера, снизить глобальную напряженность можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира. В послании Федеральному собранию Путин призвал формировать новый "контур мировой безопасности", отметив, что Россия готова к диалогу со всеми странами.
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