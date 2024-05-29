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Депутат отреагировал на слова Трампа о бомбежке Москвы - РИА Новости, 29.05.2024
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15:59 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/tramp-1949160255.html
Депутат отреагировал на слова Трампа о бомбежке Москвы
Депутат отреагировал на слова Трампа о бомбежке Москвы - РИА Новости, 29.05.2024
Депутат отреагировал на слова Трампа о бомбежке Москвы
США - системный враг, вне зависимости от того, кто является президентом, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:59
2024-05-29T15:59
в мире
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. США - системный враг, вне зависимости от того, кто является президентом, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"), комментируя слова экс-президента США Дональда Трампа. Трамп ранее заявил, что бомбил бы Москву в случае ввода российских войск на Украину, пишет The Washington Post. Кроме того, экс-президент США отмечал, что бомбил бы Пекин в случае ввода Китаем войск на Тайвань. "США – системный враг, и нет никакой разницы в том, кто стоит там у руля, со всеми нужно быть одинаково осторожными и держать дистанцию. Лучше – через океан, чтобы американские ракеты до нас добраться не смогли, а наш гиперзвук мог поразить там любую цель", - сказал Журавлев. По его мнению, нет никаких сомнений в том, что в США для России нет лучшего президента. Представители и республиканцев, и демократов одинаково русофобски настроены, отметил он. "И все их высказывания в поддержку или, наоборот, против Украины рассчитаны исключительно на внутреннюю аудиторию, и нам рассматривать следует в рамках предвыборной кампании на президентский пост. Между прочим, Трамп уже был президентом, и отношения с Соединенными Штатами что-то в тот момент не наладились мигом, как он обещает это сделать сейчас", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20240529/peskov-1949100219.html
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в мире, сша, москва, украина, дональд трамп, алексей журавлев , госдума рф
В мире, США, Москва, Украина, Дональд Трамп, Алексей Журавлев , Госдума РФ
Депутат отреагировал на слова Трампа о бомбежке Москвы

Депутат в ответ на призыв Трампа бомбить Москву назвал США системным врагом

© AP Photo / The Washington Post / Victor J. BlueЭкс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / The Washington Post / Victor J. Blue
Экс-президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. США - системный враг, вне зависимости от того, кто является президентом, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"), комментируя слова экс-президента США Дональда Трампа.
Трамп ранее заявил, что бомбил бы Москву в случае ввода российских войск на Украину, пишет The Washington Post. Кроме того, экс-президент США отмечал, что бомбил бы Пекин в случае ввода Китаем войск на Тайвань.
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"США – системный враг, и нет никакой разницы в том, кто стоит там у руля, со всеми нужно быть одинаково осторожными и держать дистанцию. Лучше – через океан, чтобы американские ракеты до нас добраться не смогли, а наш гиперзвук мог поразить там любую цель", - сказал Журавлев.
По его мнению, нет никаких сомнений в том, что в США для России нет лучшего президента. Представители и республиканцев, и демократов одинаково русофобски настроены, отметил он.
"И все их высказывания в поддержку или, наоборот, против Украины рассчитаны исключительно на внутреннюю аудиторию, и нам рассматривать следует в рамках предвыборной кампании на президентский пост. Между прочим, Трамп уже был президентом, и отношения с Соединенными Штатами что-то в тот момент не наладились мигом, как он обещает это сделать сейчас", - подчеркнул депутат.
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В миреСШАМоскваУкраинаДональд ТрампАлексей ЖуравлевГосдума РФ
 
 
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