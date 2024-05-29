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Трамп назвал судебный процесс против него сфальсифицированным - РИА Новости, 29.05.2024
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03:33 29.05.2024 (обновлено: 03:40 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/tramp-1949035193.html
Трамп назвал судебный процесс против него сфальсифицированным
Трамп назвал судебный процесс против него сфальсифицированным - РИА Новости, 29.05.2024
Трамп назвал судебный процесс против него сфальсифицированным
Бывший президент США Дональд Трамп назвал сфальсифицированным судебный процесс в Нью-Йорке по обвинению в подделке деловой документации в связи с выплатой... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T03:33
2024-05-29T03:40
нью-йорк (город)
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майкл коэн
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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал сфальсифицированным судебный процесс в Нью-Йорке по обвинению в подделке деловой документации в связи с выплатой порноактрисе.Прокурор Джошуа Стеингласс во вторник выступил перед присяжными с последним словом, призвав коллегию признать Трампа виновным. На этом процесс завершился - по законам Нью-Йорка защита выступает с заключительной речью до обвинения. В среду судья даст присяжным инструкции, после чего они удалятся для вынесения вердикта."Этот процесс сфальсифицирован", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Трамп проходит по делу о фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей информации, в том числе о якобы имевшей место связи экс-президента с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Обвинение утверждает, что юрист Трампа Майкл Коэн накануне победы клиента в президентских выборах 2016 года выплатил Дэниэлс (настоящее имя - Стэфани Клиффорд) 130 тысяч долларов. Актрисе якобы заплатили за молчание о связи с Трампом, которая, по словам Дэниэлс, случилась в 2006 году – после их встречи на турнире по гольфу для знаменитостей. Трамп отрицает заявления порноактрисы.После того, как Трамп стал президентом, по данным следствия, он возместил траты Коэну чеками, которые характеризовались как "оплата юридических услуг". Прокуратура считает, что таким образом была реализована схема, направленная на "коррумпирование" выборов 2016 года.Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
https://ria.ru/20240529/bayden-1949034306.html
https://ria.ru/20240526/tramp-1948390610.html
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нью-йорк (город), дональд трамп, майкл коэн, сша, в мире
Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Майкл Коэн, США, В мире
Трамп назвал судебный процесс против него сфальсифицированным

Трамп: судебный процесс по обвинению в выплате порноактрисе сфальсифицирован

© AP Photo / Yuki IwamuraЭкс-президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке
Экс-президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Yuki Iwamura
Экс-президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал сфальсифицированным судебный процесс в Нью-Йорке по обвинению в подделке деловой документации в связи с выплатой порноактрисе.
Прокурор Джошуа Стеингласс во вторник выступил перед присяжными с последним словом, призвав коллегию признать Трампа виновным. На этом процесс завершился - по законам Нью-Йорка защита выступает с заключительной речью до обвинения. В среду судья даст присяжным инструкции, после чего они удалятся для вынесения вердикта.
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"Этот процесс сфальсифицирован", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп проходит по делу о фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей информации, в том числе о якобы имевшей место связи экс-президента с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Обвинение утверждает, что юрист Трампа Майкл Коэн накануне победы клиента в президентских выборах 2016 года выплатил Дэниэлс (настоящее имя - Стэфани Клиффорд) 130 тысяч долларов. Актрисе якобы заплатили за молчание о связи с Трампом, которая, по словам Дэниэлс, случилась в 2006 году – после их встречи на турнире по гольфу для знаменитостей. Трамп отрицает заявления порноактрисы.
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После того, как Трамп стал президентом, по данным следствия, он возместил траты Коэну чеками, которые характеризовались как "оплата юридических услуг". Прокуратура считает, что таким образом была реализована схема, направленная на "коррумпирование" выборов 2016 года.
Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
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