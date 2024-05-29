https://ria.ru/20240529/tramp-1949033793.html

Прокурор заявил, что считает вину Трампа доказанной

Прокурор заявил, что считает вину Трампа доказанной - РИА Новости, 29.05.2024

Прокурор заявил, что считает вину Трампа доказанной

Прокурор Джошуа Стеингласс заявил присяжным в суде Нью-Йорка, что считает доказанной вину бывшего президента США Дональда Трампа в нарушении выборных законов в... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T02:52

2024-05-29T02:52

2024-05-29T03:25

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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Прокурор Джошуа Стеингласс заявил присяжным в суде Нью-Йорка, что считает доказанной вину бывшего президента США Дональда Трампа в нарушении выборных законов в рамках дела о выплате порноактрисе, передает телеканал CNN.Как заявил прокурор в своем заключительном слове, в ходе процесса было доказано, что Трамп "имел намерение совершить, скрыть или способствовать нарушению избирательных законов". По его словам, имел место сговор. "По сути, мы тут пинаем дохлую лошадь", - заявил обвинитель.Прокурор выступал с заключительным словом несколько часов, он заявил, что жюри было представлено достаточно доказательств выплаты порноактрисе, связанной с выборами 2016 года.Трамп проходит по делу о фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей информации, в том числе о якобы имевшей место связи экс-президента с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Обвинение утверждает, что юрист Трампа Майкл Коэн накануне победы клиента в президентских выборах 2016 года выплатил Дэниэлс (настоящее имя - Стэфани Клиффорд) 130 тысяч долларов. Актрисе якобы заплатили за молчание о связи с Трампом, которая, по словам Дэниэлс, случилась в 2006 году – после их встречи на турнире по гольфу для знаменитостей. Трамп отрицает заявления порноактрисы.После того, как Трамп стал президентом, по данным следствия, он возместил траты Коэну чеками, которые характеризовались как "оплата юридических услуг". Прокуратура считает, что таким образом была реализована схема, направленная на "коррумпирование" выборов 2016 года.Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

https://ria.ru/20240526/tramp-1948391543.html

https://ria.ru/20240529/bayden-1949034306.html

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нью-йорк (город), дональд трамп, майкл коэн, сша, в мире