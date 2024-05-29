https://ria.ru/20240529/telegraf-1949044141.html

В Конотопе прогремел взрыв, сообщили СМИ

В Конотопе прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.05.2024

В Конотопе прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв прогремел в городе Конотопе, расположенном в Сумской области Украины, сообщает украинский информационный портал "Телеграф". РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T07:25

2024-05-29T07:25

2024-05-29T07:34

специальная военная операция на украине

в мире

конотоп

сумская область

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919795631_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_b5fa99746c7ceab0525102e53caac791.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Конотопе, расположенном в Сумской области Украины, сообщает украинский информационный портал "Телеграф". "Взрыв в Конотопе - (сообщают - ред.) местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале портала. Ранее в среду воздушная тревога прозвучала в ряде регионов, в том числе и в Сумской области. Сигнал тревоги звучит до сих пор.

https://ria.ru/20240315/vzryv-1933396436.html

конотоп

сумская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, конотоп, сумская область, украина