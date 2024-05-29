https://ria.ru/20240529/telegraf-1949044141.html
В Конотопе прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Конотопе прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.05.2024
В Конотопе прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв прогремел в городе Конотопе, расположенном в Сумской области Украины, сообщает украинский информационный портал "Телеграф". РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T07:25
2024-05-29T07:25
2024-05-29T07:34
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Конотопе, расположенном в Сумской области Украины, сообщает украинский информационный портал "Телеграф". "Взрыв в Конотопе - (сообщают - ред.) местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале портала. Ранее в среду воздушная тревога прозвучала в ряде регионов, в том числе и в Сумской области. Сигнал тревоги звучит до сих пор.
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в мире, конотоп, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Конотоп, Сумская область, Украина
В Конотопе прогремел взрыв, сообщили СМИ
"Телеграф": в украинском городе Конотоп прогремел взрыв