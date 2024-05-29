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В Конотопе прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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07:25 29.05.2024 (обновлено: 07:34 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/telegraf-1949044141.html
В Конотопе прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Конотопе прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.05.2024
В Конотопе прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв прогремел в городе Конотопе, расположенном в Сумской области Украины, сообщает украинский информационный портал "Телеграф". РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T07:25
2024-05-29T07:34
специальная военная операция на украине
в мире
конотоп
сумская область
украина
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Конотопе, расположенном в Сумской области Украины, сообщает украинский информационный портал "Телеграф". "Взрыв в Конотопе - (сообщают - ред.) местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале портала. Ранее в среду воздушная тревога прозвучала в ряде регионов, в том числе и в Сумской области. Сигнал тревоги звучит до сих пор.
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конотоп
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в мире, конотоп, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Конотоп, Сумская область, Украина
В Конотопе прогремел взрыв, сообщили СМИ

"Телеграф": в украинском городе Конотоп прогремел взрыв

© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Конотопе, расположенном в Сумской области Украины, сообщает украинский информационный портал "Телеграф".
"Взрыв в Конотопе - (сообщают - ред.) местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале портала.
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Ранее в среду воздушная тревога прозвучала в ряде регионов, в том числе и в Сумской области. Сигнал тревоги звучит до сих пор.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКонотопСумская областьУкраина
 
 
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