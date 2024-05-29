https://ria.ru/20240529/tank-1949219266.html

Турция начала серийное производство собственного танка Altay

Турция начала серийное производство собственного танка Altay - РИА Новости, 29.05.2024

Турция начала серийное производство собственного танка Altay

Турция запустила серийное производство первого танка турецкого производства Altay, заявил глава управления оборонной промышленности Халюк Гёргюн. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T20:04

2024-05-29T20:04

2024-05-29T20:05

технологии

турция

стамбул

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СТАМБУЛ, 29 мая - РИА Новости. Турция запустила серийное производство первого танка турецкого производства Altay, заявил глава управления оборонной промышленности Халюк Гёргюн. "Мы перешли к серийному производству танков Altay", - заявил Гёргюн телеканалу TRT Haber. Турецкие вооруженные силы получили в апреле 2023 года два экземпляра первого танка турецкого производства Altay. Объем инвестиций в производство танка составил более 40 миллиардов долларов. Он отметил, что проект танка был модернизирован в соответствии с современными боевыми условиями. "Ряд систем, которыми оснащен танк, были локализованы, боеспособность была повышена за счет добавления обновленных технологий и инноваций, помимо этого, при разработке проекта использовался опыт, полученный турецкими вооруженными силами в последние годы", - сообщил глава управления. Гендиректор компании-производителя BMC говорил РИА Новости в прошлом году, что в 2025 году компания планирует передать первую партию танков - 250 единиц. Проект "Национальный танк Аltay" реализуется согласно соглашению, подписанному в марте 2007 года между минобороны Турции и компанией Otokar. Поскольку Турция не имела опыта в создании собственных танков, компания Otokar заключила контракт с южнокорейской компанией Hyundai Rotem о совместной разработке прототипа нового танка. В рамках контракта Hyundai Rotem передала турецкой стороне все технологии, использованные в корейском танке K-2 Black Panther. Первый образец танка Altay был представлен в мае 2011 года на выставке вооружений IDEF-2011 в Стамбуле.

https://ria.ru/20240314/kndr-1932842471.html

https://ria.ru/20240310/serial-1932201069.html

турция

стамбул

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технологии, турция, стамбул