https://ria.ru/20240529/svo-1949113823.html

Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ

Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости, 29.05.2024

Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение трём украинским бригадам и отразили пять контратак, потери РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:44

2024-05-29T13:44

2024-05-29T13:52

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение трём украинским бригадам и отразили пять контратак, потери противника составили до 335 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й, 100-й мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Евгеновка, Новоалександровка и Селидово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка "Центр" отразила пять контратак штурмовых групп 24-й механизированной, 144-й, 143-й, 142-й пехотных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ."Потери противника составили до 335 военнослужащих, три пикапа, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", 152 мм гаубица Д-20 и четыре 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240529/sever-1949114389.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины