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Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ
Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости, 29.05.2024
Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ
Российские военнослужащие группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение трём украинским бригадам и отразили пять контратак, потери РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:44
2024-05-29T13:44
2024-05-29T13:52
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение трём украинским бригадам и отразили пять контратак, потери противника составили до 335 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й, 100-й мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Евгеновка, Новоалександровка и Селидово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка "Центр" отразила пять контратак штурмовых групп 24-й механизированной, 144-й, 143-й, 142-й пехотных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ."Потери противника составили до 335 военнослужащих, три пикапа, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", 152 мм гаубица Д-20 и четыре 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240529/sever-1949114389.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ
МО: подразделения "Центра" отразили 5 контратак, ВСУ потеряли до 335 солдат