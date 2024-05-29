https://ria.ru/20240529/stroymaterialy-1949239760.html

На Кубани производители стройматериалов на 35,7% увеличили объем отгрузки

На Кубани производители стройматериалов на 35,7% увеличили объем отгрузки - РИА Новости, 29.05.2024

На Кубани производители стройматериалов на 35,7% увеличили объем отгрузки

Производители стройматериалов Краснодарского края на 35,7% увеличили объем отгрузки за первый квартал 2024 года, сообщили в пресс-службе краевой администрации. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T23:19

2024-05-29T23:19

2024-05-29T23:19

краснодарский край

экономика

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Производители стройматериалов Краснодарского края на 35,7% увеличили объем отгрузки за первый квартал 2024 года, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "В Краснодарском крае за первый квартал 2024 года производители стройматериалов на 35,7% увеличили объем отгрузки", - говорится в сообщении. Промышленность строительных материалов составляет пятую часть в объеме промпроизводства всего региона. В этой отрасли работает более три тысяч предприятий, добавил министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько. По данным администрации, в регионе производство строительных материалов является одной из профилирующих отраслей промышленности. Такую продукцию выпускают свыше трех тысяч предприятий, реализуя более 50% объема отгрузки произведенных стройматериалов в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, краснодарский край, россия