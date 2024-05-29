https://ria.ru/20240529/stroymaterialy-1949239760.html
На Кубани производители стройматериалов на 35,7% увеличили объем отгрузки
На Кубани производители стройматериалов на 35,7% увеличили объем отгрузки - РИА Новости, 29.05.2024
На Кубани производители стройматериалов на 35,7% увеличили объем отгрузки
Производители стройматериалов Краснодарского края на 35,7% увеличили объем отгрузки за первый квартал 2024 года, сообщили в пресс-службе краевой администрации. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T23:19
2024-05-29T23:19
2024-05-29T23:19
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КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Производители стройматериалов Краснодарского края на 35,7% увеличили объем отгрузки за первый квартал 2024 года, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "В Краснодарском крае за первый квартал 2024 года производители стройматериалов на 35,7% увеличили объем отгрузки", - говорится в сообщении. Промышленность строительных материалов составляет пятую часть в объеме промпроизводства всего региона. В этой отрасли работает более три тысяч предприятий, добавил министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько. По данным администрации, в регионе производство строительных материалов является одной из профилирующих отраслей промышленности. Такую продукцию выпускают свыше трех тысяч предприятий, реализуя более 50% объема отгрузки произведенных стройматериалов в России.
https://ria.ru/20240529/zhile-1949239292.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, краснодарский край, россия
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Россия