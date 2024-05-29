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На Кубани производители стройматериалов на 35,7% увеличили объем отгрузки - РИА Новости, 29.05.2024
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Краснодарский край
 
23:19 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/stroymaterialy-1949239760.html
На Кубани производители стройматериалов на 35,7% увеличили объем отгрузки
На Кубани производители стройматериалов на 35,7% увеличили объем отгрузки - РИА Новости, 29.05.2024
На Кубани производители стройматериалов на 35,7% увеличили объем отгрузки
Производители стройматериалов Краснодарского края на 35,7% увеличили объем отгрузки за первый квартал 2024 года, сообщили в пресс-службе краевой администрации. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T23:19
2024-05-29T23:19
краснодарский край
экономика
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Производители стройматериалов Краснодарского края на 35,7% увеличили объем отгрузки за первый квартал 2024 года, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "В Краснодарском крае за первый квартал 2024 года производители стройматериалов на 35,7% увеличили объем отгрузки", - говорится в сообщении. Промышленность строительных материалов составляет пятую часть в объеме промпроизводства всего региона. В этой отрасли работает более три тысяч предприятий, добавил министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько. По данным администрации, в регионе производство строительных материалов является одной из профилирующих отраслей промышленности. Такую продукцию выпускают свыше трех тысяч предприятий, реализуя более 50% объема отгрузки произведенных стройматериалов в России.
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экономика, краснодарский край, россия
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Россия

На Кубани производители стройматериалов на 35,7% увеличили объем отгрузки

© РИА Новости / Сергей Венявский | Перейти в медиабанкРабота Комбината строительных материалов №1 в Ростове-на-Дону
Работа Комбината строительных материалов №1 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Работа Комбината строительных материалов №1 в Ростове-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Производители стройматериалов Краснодарского края на 35,7% увеличили объем отгрузки за первый квартал 2024 года, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
«
"В Краснодарском крае за первый квартал 2024 года производители стройматериалов на 35,7% увеличили объем отгрузки", - говорится в сообщении.
Промышленность строительных материалов составляет пятую часть в объеме промпроизводства всего региона. В этой отрасли работает более три тысяч предприятий, добавил министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.
По данным администрации, в регионе производство строительных материалов является одной из профилирующих отраслей промышленности. Такую продукцию выпускают свыше трех тысяч предприятий, реализуя более 50% объема отгрузки произведенных стройматериалов в России.
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