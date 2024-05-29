https://ria.ru/20240529/strelkov-1949178174.html
Адвокат Стрелкова заявил о его возможном выходе на свободу через год
Адвокат Стрелкова заявил о его возможном выходе на свободу через год - РИА Новости, 29.05.2024
Адвокат Стрелкова заявил о его возможном выходе на свободу через год
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) может выйти на свободу примерно через год в случае удовлетворения ходатайства об условно-досрочном... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T17:13
2024-05-29T17:13
2024-05-29T17:13
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) может выйти на свободу примерно через год в случае удовлетворения ходатайства об условно-досрочном освобождении, сообщил РИА Новости его адвокат Гаджи Алиев. "Может быть через год, плюс-минус [выйдет по УДО]", - сказал собеседник агентства. Сегодня Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 4-летний приговор Стрелкову по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Решение суда вступило в силу, оно подлежит исполнению в ближайшее время. Средняя тяжесть вменяемой Стрелкову статьи предполагает возможность подать на УДО после отбытия половины назначенного наказания. Под арестом он находится с 21 июля 2023 года.
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донецкая народная республика, игорь стрелков, гаджи алиев, россия
Донецкая Народная Республика, Игорь Стрелков, Гаджи Алиев, Россия
Адвокат Стрелкова заявил о его возможном выходе на свободу через год
Адвокат Алиев: Стрелков может выйти на свободу через год
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) может выйти на свободу примерно через год в случае удовлетворения ходатайства об условно-досрочном освобождении, сообщил РИА Новости его адвокат Гаджи Алиев.
"Может быть через год, плюс-минус [выйдет по УДО]", - сказал собеседник агентства.
Сегодня Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 4-летний приговор Стрелкову по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Решение суда вступило в силу, оно подлежит исполнению в ближайшее время.
Средняя тяжесть вменяемой Стрелкову статьи предполагает возможность подать на УДО после отбытия половины назначенного наказания. Под арестом он находится с 21 июля 2023 года.