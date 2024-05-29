https://ria.ru/20240529/strelkov-1949176259.html
Защита продолжит обжаловать приговор Стрелкову
Защита продолжит обжаловать приговор Стрелкову - РИА Новости, 29.05.2024
Защита продолжит обжаловать приговор Стрелкову
Защита бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) продолжит обжаловать 4-летний приговор в вышестоящих инстанциях, сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T17:04
2024-05-29T17:04
2024-05-29T17:04
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гаджи алиев
игорь стрелков
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Защита бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) продолжит обжаловать 4-летний приговор в вышестоящих инстанциях, сообщил РИА Новости его адвокат Гаджи Алиев. "Мы продолжим обжаловать приговор", - сказал собеседник агентства. Сегодня Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 4-летний приговор Стрелкову. Решение суда вступило в силу, оно подлежит исполнению в ближайшее время. Мосгорсуд в конце января приговорил Стрелкова к 4 годам колонии общего режима и запретил 3 года администрировать сайты. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
https://ria.ru/20240527/popov-1948605782.html
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происшествия, донецкая народная республика, гаджи алиев, игорь стрелков
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Гаджи Алиев, Игорь Стрелков
Защита продолжит обжаловать приговор Стрелкову
Защита Стрелкова продолжит обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях