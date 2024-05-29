https://ria.ru/20240529/strelkov-1949172174.html

Суд признал законным приговор Стрелкову

Суд признал законным приговор Стрелкову - РИА Новости, 29.05.2024

Суд признал законным приговор Стрелкову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 4-летний приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:52

2024-05-29T16:52

2024-05-29T16:57

происшествия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 4-летний приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщили РИА Новости в суде. "Приговор оставлен без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказали в суде. Таким образом, сегодня приговор вступил в законную силу, он подлежит исполнению в ближайшее время. Приговор обжаловала сторона защиты. Заседание, как и слушания дела в суде первой инстанции, проходило в закрытом режиме. Мосгорсуд в конце января приговорил Стрелкова к 4 годам колонии общего режима и запретил 3 года администрировать сайты. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.

https://ria.ru/20240528/svo-1948966944.html

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происшествия, донецкая народная республика, московский городской суд, telegram, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)