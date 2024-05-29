https://ria.ru/20240529/strelkov-1949172174.html
Суд признал законным приговор Стрелкову
Суд признал законным приговор Стрелкову - РИА Новости, 29.05.2024
Суд признал законным приговор Стрелкову
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 4-летний приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:52
2024-05-29T16:52
2024-05-29T16:57
происшествия
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московский городской суд
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 4-летний приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщили РИА Новости в суде. "Приговор оставлен без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказали в суде. Таким образом, сегодня приговор вступил в законную силу, он подлежит исполнению в ближайшее время. Приговор обжаловала сторона защиты. Заседание, как и слушания дела в суде первой инстанции, проходило в закрытом режиме. Мосгорсуд в конце января приговорил Стрелкова к 4 годам колонии общего режима и запретил 3 года администрировать сайты. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
https://ria.ru/20240528/svo-1948966944.html
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происшествия, донецкая народная республика, московский городской суд, telegram, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Московский городской суд, Telegram, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд признал законным приговор Стрелкову
Суд оставил без изменений 4-летний приговор Стрелкову