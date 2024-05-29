https://ria.ru/20240529/starlink-1949039576.html

Starlink восстановила работу после масштабного сбоя

Starlink восстановила работу после масштабного сбоя - РИА Новости, 29.05.2024

Starlink восстановила работу после масштабного сбоя

Глобальная спутниковая сеть системы связи Starlink компании SpaceX сообщила о восстановлении работы после масштабного сбоя подключения. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T05:55

2024-05-29T05:55

2024-05-29T11:49

в мире

spacex

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глобальная спутниковая сеть системы связи Starlink компании SpaceX сообщила о восстановлении работы после масштабного сбоя подключения. Ранее согласно данным сайта Downdetector, пользователи глобальной спутниковой системы связи Starlink в ряде стран сообщали о сбоях в ее работе. Большая часть пользователей жаловались на сбои в работе интернета и сайта. На странице Starlink в соцсети X также подтверждалось наличие сбоя подключения. "Проблема с подключением полностью решена", — говорится в сообщении на странице Starlink в соцсети X. Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют порядка 5841 аппарата Starlink, в общей сложности с 2019 года на орбиту были выведены более шесть тысяч спутников этой сети, с начала года было запущено более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся ранее на этой неделе, 6 мая. Число подписчиков ее спутникового интернета превышает два миллиона человек в более чем шести десятках стран.

https://ria.ru/20240525/starlink-1948272143.html

https://ria.ru/20240519/internet-1947018421.html

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