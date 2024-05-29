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Starlink восстановила работу после масштабного сбоя - РИА Новости, 29.05.2024
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05:55 29.05.2024 (обновлено: 11:49 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/starlink-1949039576.html
Starlink восстановила работу после масштабного сбоя
Starlink восстановила работу после масштабного сбоя - РИА Новости, 29.05.2024
Starlink восстановила работу после масштабного сбоя
Глобальная спутниковая сеть системы связи Starlink компании SpaceX сообщила о восстановлении работы после масштабного сбоя подключения. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T05:55
2024-05-29T11:49
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глобальная спутниковая сеть системы связи Starlink компании SpaceX сообщила о восстановлении работы после масштабного сбоя подключения. Ранее согласно данным сайта Downdetector, пользователи глобальной спутниковой системы связи Starlink в ряде стран сообщали о сбоях в ее работе. Большая часть пользователей жаловались на сбои в работе интернета и сайта. На странице Starlink в соцсети X также подтверждалось наличие сбоя подключения. "Проблема с подключением полностью решена", — говорится в сообщении на странице Starlink в соцсети X. Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют порядка 5841 аппарата Starlink, в общей сложности с 2019 года на орбиту были выведены более шесть тысяч спутников этой сети, с начала года было запущено более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся ранее на этой неделе, 6 мая. Число подписчиков ее спутникового интернета превышает два миллиона человек в более чем шести десятках стран.
https://ria.ru/20240525/starlink-1948272143.html
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в мире, spacex
В мире, SpaceX
Starlink восстановила работу после масштабного сбоя

Starlink компании SpaceX сообщила о восстановлении работы после масштабного сбоя

© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глобальная спутниковая сеть системы связи Starlink компании SpaceX сообщила о восстановлении работы после масштабного сбоя подключения.
Ранее согласно данным сайта Downdetector, пользователи глобальной спутниковой системы связи Starlink в ряде стран сообщали о сбоях в ее работе. Большая часть пользователей жаловались на сбои в работе интернета и сайта. На странице Starlink в соцсети X также подтверждалось наличие сбоя подключения.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
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"Проблема с подключением полностью решена", — говорится в сообщении на странице Starlink в соцсети X.
Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют порядка 5841 аппарата Starlink, в общей сложности с 2019 года на орбиту были выведены более шесть тысяч спутников этой сети, с начала года было запущено более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся ранее на этой неделе, 6 мая. Число подписчиков ее спутникового интернета превышает два миллиона человек в более чем шести десятках стран.
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