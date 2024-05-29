https://ria.ru/20240529/starlink-1949039576.html
Starlink восстановила работу после масштабного сбоя
Starlink восстановила работу после масштабного сбоя - РИА Новости, 29.05.2024
Starlink восстановила работу после масштабного сбоя
Глобальная спутниковая сеть системы связи Starlink компании SpaceX сообщила о восстановлении работы после масштабного сбоя подключения. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T05:55
2024-05-29T05:55
2024-05-29T11:49
в мире
spacex
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765353216_0:220:640:580_1920x0_80_0_0_724ff829b78bdd3f2489899d3dfa58ae.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глобальная спутниковая сеть системы связи Starlink компании SpaceX сообщила о восстановлении работы после масштабного сбоя подключения. Ранее согласно данным сайта Downdetector, пользователи глобальной спутниковой системы связи Starlink в ряде стран сообщали о сбоях в ее работе. Большая часть пользователей жаловались на сбои в работе интернета и сайта. На странице Starlink в соцсети X также подтверждалось наличие сбоя подключения. "Проблема с подключением полностью решена", — говорится в сообщении на странице Starlink в соцсети X. Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют порядка 5841 аппарата Starlink, в общей сложности с 2019 года на орбиту были выведены более шесть тысяч спутников этой сети, с начала года было запущено более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся ранее на этой неделе, 6 мая. Число подписчиков ее спутникового интернета превышает два миллиона человек в более чем шести десятках стран.
https://ria.ru/20240525/starlink-1948272143.html
https://ria.ru/20240519/internet-1947018421.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765353216_0:160:640:640_1920x0_80_0_0_c5b1bd07e3621e7561ede254de6d1b1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, spacex
Starlink восстановила работу после масштабного сбоя
Starlink компании SpaceX сообщила о восстановлении работы после масштабного сбоя
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Глобальная спутниковая сеть системы связи Starlink компании SpaceX сообщила о восстановлении работы после масштабного сбоя подключения.
Ранее согласно данным сайта Downdetector, пользователи глобальной спутниковой системы связи Starlink в ряде стран сообщали о сбоях в ее работе. Большая часть пользователей жаловались на сбои в работе интернета и сайта. На странице Starlink в соцсети X также подтверждалось наличие сбоя подключения.
"Проблема с подключением полностью решена", — говорится в сообщении на странице Starlink в соцсети X.
Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют порядка 5841 аппарата Starlink, в общей сложности с 2019 года на орбиту были выведены более шесть тысяч спутников этой сети, с начала года было запущено более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся ранее на этой неделе, 6 мая. Число подписчиков ее спутникового интернета превышает два миллиона человек в более чем шести десятках стран.