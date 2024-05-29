https://ria.ru/20240529/starlink-1949037985.html

Пользователи Starlink по всему миру сообщают о сбоях

Пользователи Starlink по всему миру сообщают о сбоях - РИА Новости, 29.05.2024

Пользователи Starlink по всему миру сообщают о сбоях

Пользователи глобальной спутниковой системы связи Starlink в ряде стран сообщают о сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T05:15

2024-05-29T05:15

2024-05-29T05:17

в мире

сша

канада

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пользователи глобальной спутниковой системы связи Starlink в ряде стран сообщают о сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сайта, сбои в работе Starlink начались около 4.07 мск. Наибольшее количество сбоев фиксируется в США – более 39 580. Также сообщения о массовых неполадках поступают из Канады, Австралии, Великобритании, Германии, Новой Зеландии и Мексики. Большая часть пользователей жалуются на сбои в работе интернета и сайта. На странице Starlink в соцсети X также подтверждается наличие сбоя подключения. "В настоящее время в подключении Starlink произошел сбой, и мы активно работаем над решением этой проблемы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240525/starlink-1948272143.html

сша

канада

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в мире, сша, канада, австралия