Рейтинг@Mail.ru
Пользователи Starlink по всему миру сообщают о сбоях - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:15 29.05.2024 (обновлено: 05:17 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/starlink-1949037985.html
Пользователи Starlink по всему миру сообщают о сбоях
Пользователи Starlink по всему миру сообщают о сбоях - РИА Новости, 29.05.2024
Пользователи Starlink по всему миру сообщают о сбоях
Пользователи глобальной спутниковой системы связи Starlink в ряде стран сообщают о сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T05:15
2024-05-29T05:17
в мире
сша
канада
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174805_0:67:640:427_1920x0_80_0_0_99577154f78b7d23856dd980e7957a4b.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пользователи глобальной спутниковой системы связи Starlink в ряде стран сообщают о сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сайта, сбои в работе Starlink начались около 4.07 мск. Наибольшее количество сбоев фиксируется в США – более 39 580. Также сообщения о массовых неполадках поступают из Канады, Австралии, Великобритании, Германии, Новой Зеландии и Мексики. Большая часть пользователей жалуются на сбои в работе интернета и сайта. На странице Starlink в соцсети X также подтверждается наличие сбоя подключения. "В настоящее время в подключении Starlink произошел сбой, и мы активно работаем над решением этой проблемы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240525/starlink-1948272143.html
сша
канада
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174805_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_298237dfd3bf52aec6fec89816bbdfb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, канада, австралия
В мире, США, Канада, Австралия
Пользователи Starlink по всему миру сообщают о сбоях

Downdetector: пользователи Starlink в ряде стран сообщают о сбоях в ее работе

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пользователи глобальной спутниковой системы связи Starlink в ряде стран сообщают о сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Согласно данным сайта, сбои в работе Starlink начались около 4.07 мск. Наибольшее количество сбоев фиксируется в США – более 39 580. Также сообщения о массовых неполадках поступают из Канады, Австралии, Великобритании, Германии, Новой Зеландии и Мексики.
Большая часть пользователей жалуются на сбои в работе интернета и сайта.
На странице Starlink в соцсети X также подтверждается наличие сбоя подключения.
"В настоящее время в подключении Starlink произошел сбой, и мы активно работаем над решением этой проблемы", - говорится в сообщении.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Маск рассказал о борьбе с попытками заглушить Starlink
25 мая, 01:36
 
В миреСШАКанадаАвстралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала