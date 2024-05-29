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"Унесут за собой всех". Раскрыт сценарий разрушения США - РИА Новости, 29.05.2024
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19:43 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/ssha-1949215428.html
"Унесут за собой всех". Раскрыт сценарий разрушения США
"Унесут за собой всех". Раскрыт сценарий разрушения США - РИА Новости, 29.05.2024
"Унесут за собой всех". Раскрыт сценарий разрушения США
Коллапс США близок из-за глобальной дедолларизации торговли, написал предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T19:43
2024-05-29T19:43
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Коллапс США близок из-за глобальной дедолларизации торговли, написал предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Правительство США не хочет мира. Большая коалиция стран дедолларизирует глобальную торговлю. Если американская валюта потеряет статус резервной, печатание денег в США приведет к гиперинфляции и краху долговой системы Соединенных Штатов. Конец империи близок. Она унесет за собой весь мир", — убежден эксперт.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что процесс дедолларизации в мире неизбежен и объективен. Как отметил глава государства, доверие к доллару, евро и фунту стерлингов утрачено, а Россия шаг за шагом уходит от их использования.По словам президента, страны БРИКС уже отрабатывают эффективные механизмы расчетов и валютно-финансового контроля. Благодаря этому доля американской валюты в операциях между членами союза уменьшается. В частности, в прошлом году она составила лишь 28,7 процента, уточнил Путин.
https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1949208063.html
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в мире, россия, сша, владимир путин, брикс
В мире, Россия, США, Владимир Путин, БРИКС
"Унесут за собой всех". Раскрыт сценарий разрушения США

Бизнесмен Дотком: коллапс США приближается из-за масштабной дедолларизации

© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Коллапс США близок из-за глобальной дедолларизации торговли, написал предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
"Правительство США не хочет мира. Большая коалиция стран дедолларизирует глобальную торговлю. Если американская валюта потеряет статус резервной, печатание денег в США приведет к гиперинфляции и краху долговой системы Соединенных Штатов. Конец империи близок. Она унесет за собой весь мир", — убежден эксперт.
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По словам президента, страны БРИКС уже отрабатывают эффективные механизмы расчетов и валютно-финансового контроля. Благодаря этому доля американской валюты в операциях между членами союза уменьшается. В частности, в прошлом году она составила лишь 28,7 процента, уточнил Путин.
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