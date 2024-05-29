В сенате США назвали военную инфраструктуру страны устаревшей
Член комитета сената США Уикер: американская военная инфраструктура устарела
© AP Photo / Matt YorkПредназначенные к утилизации F-16 Fighting Falcons на базе ВВС США
© AP Photo / Matt York
Предназначенные к утилизации F-16 Fighting Falcons на базе ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Американская военная инфраструктура устарела, США с трудом строят и обслуживают свои корабли, их парк истребителей очень мал, заявил руководящий член комитета по вооруженным силам сената США Роджер Уикер.
"Когда высокопоставленные американские военные лидеры за закрытыми дверями выступают перед моими коллегами и мной в комитете по вооруженным силам сената США, они говорят, что мы сталкиваемся с одной из самых опасных глобальных угроз со времен Второй мировой войны. Затем они омрачают эту и без того тревожную картину, объясняя, что наши вооруженные силы рискуют оказаться недостаточно оснащенными... Мы с трудом строим и обслуживаем корабли, наш парк истребителей очень мал, а наша военная инфраструктура устарела", - говорится в статье Уикера для американской газеты New York Times.
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В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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