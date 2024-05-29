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В сенате США назвали военную инфраструктуру страны устаревшей

В сенате США назвали военную инфраструктуру страны устаревшей - РИА Новости, 29.05.2024

В сенате США назвали военную инфраструктуру страны устаревшей

Американская военная инфраструктура устарела, США с трудом строят и обслуживают свои корабли, их парк истребителей очень мал, заявил руководящий член комитета... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T17:43

2024-05-29T17:43

2024-05-29T17:48

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Американская военная инфраструктура устарела, США с трудом строят и обслуживают свои корабли, их парк истребителей очень мал, заявил руководящий член комитета по вооруженным силам сената США Роджер Уикер. "Когда высокопоставленные американские военные лидеры за закрытыми дверями выступают перед моими коллегами и мной в комитете по вооруженным силам сената США, они говорят, что мы сталкиваемся с одной из самых опасных глобальных угроз со времен Второй мировой войны. Затем они омрачают эту и без того тревожную картину, объясняя, что наши вооруженные силы рискуют оказаться недостаточно оснащенными... Мы с трудом строим и обслуживаем корабли, наш парк истребителей очень мал, а наша военная инфраструктура устарела", - говорится в статье Уикера для американской газеты New York Times. Как отмечает он, "противники Америки тем временем наращивают свои вооруженные силы". Уикер пишет, что готовность вооруженных сил США может оказаться на самом низком уровне за последние десятилетия как раз в тот момент, когда вооруженные силы Китая достигнут своего апогея. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240526/mask-1948406526.html

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