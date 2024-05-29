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Антонов оценил угрозы США ввести торговое эмбарго на экспорт из России - РИА Новости, 29.05.2024
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04:20 29.05.2024 (обновлено: 05:44 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/ssha-1949036363.html
Антонов оценил угрозы США ввести торговое эмбарго на экспорт из России
Антонов оценил угрозы США ввести торговое эмбарго на экспорт из России - РИА Новости, 29.05.2024
Антонов оценил угрозы США ввести торговое эмбарго на экспорт из России
США готовы развалить устоявшиеся экономические связи, заявил посол в Вашингтон Анатолий Антонов в ответ на угрозы Вашингтона ввести полное эмбарго на торговлю с РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T04:20
2024-05-29T05:44
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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. США готовы развалить устоявшиеся экономические связи, заявил посол в Вашингтон Анатолий Антонов в ответ на угрозы Вашингтона ввести полное эмбарго на торговлю с Россией.&quot;Гордиться Вашингтону подобными заявлениями нечего. По сути, Америка публично расписывается в готовности развалить до основания устоявшиеся глобальные экономические связи. Вдумайтесь в слова самих же чиновников Белого дома, что Соединенные Штаты с февраля 2022 года ввели более 4,5 тысячи рестрикций против физических и юридических лиц по всему миру&quot;, - говорится в комментарии Антонова, распространенном дипмиссией.Так он прокомментировал заявление заместителя советника американского президента по национальной безопасности Далипа Сингха о том, что США в своей санкционной политике могут дойти до введения всеобъемлющего эмбарго на торговлю с Россией.Как заявил Антонов, "от подобной фрагментации, продвигаемой США, страдают не только крупные корпорации, но также малые и средние предприятия, нацхозяйства развивающихся государств". "Более того, своими действиями местные власти провоцируют Россию и другие страны на ответные меры, тем самым еще больше разжигая конфликтный потенциал в мировой коммерции. Не говоря уже о дальнейшем усугублении и без того плачевной ситуации в российско-американском диалоге", — подчеркнул он."Никакие эмбарго или санкции российскую экономику не сломают. Невозможно заставить Российскую Федерацию свернуть с ее принципиального пути. Мы продолжаем наращивать социально-экономический и промышленный потенциал. Цифры о росте нацхозяйства говорят сами за себя. От рестрикций больше проиграет Вашингтон, а также его сателлиты. Хотя здесь мало кто думает об экономических интересах Европы. Мы же используем ситуацию в качестве дополнительного импульса для развития импортозамещения, особенно в ключевых отраслях", — добавил высокопоставленный дипломат.
https://ria.ru/20240529/deglobalizatsiya-1949029072.html
https://ria.ru/20240528/antonov-1948806696.html
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цены на нефть, россия, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, далип сингх
Цены на нефть, Россия, США, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, Далип Сингх
Антонов оценил угрозы США ввести торговое эмбарго на экспорт из России

Посол Антонов: США готовы развалить устоявшиеся экономические связи с Россией

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. США готовы развалить устоявшиеся экономические связи, заявил посол в Вашингтон Анатолий Антонов в ответ на угрозы Вашингтона ввести полное эмбарго на торговлю с Россией.
«

"Гордиться Вашингтону подобными заявлениями нечего. По сути, Америка публично расписывается в готовности развалить до основания устоявшиеся глобальные экономические связи. Вдумайтесь в слова самих же чиновников Белого дома, что Соединенные Штаты с февраля 2022 года ввели более 4,5 тысячи рестрикций против физических и юридических лиц по всему миру", - говорится в комментарии Антонова, распространенном дипмиссией.

Так он прокомментировал заявление заместителя советника американского президента по национальной безопасности Далипа Сингха о том, что США в своей санкционной политике могут дойти до введения всеобъемлющего эмбарго на торговлю с Россией.
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Как заявил Антонов, "от подобной фрагментации, продвигаемой США, страдают не только крупные корпорации, но также малые и средние предприятия, нацхозяйства развивающихся государств". "Более того, своими действиями местные власти провоцируют Россию и другие страны на ответные меры, тем самым еще больше разжигая конфликтный потенциал в мировой коммерции. Не говоря уже о дальнейшем усугублении и без того плачевной ситуации в российско-американском диалоге", — подчеркнул он.
"Никакие эмбарго или санкции российскую экономику не сломают. Невозможно заставить Российскую Федерацию свернуть с ее принципиального пути. Мы продолжаем наращивать социально-экономический и промышленный потенциал. Цифры о росте нацхозяйства говорят сами за себя. От рестрикций больше проиграет Вашингтон, а также его сателлиты. Хотя здесь мало кто думает об экономических интересах Европы. Мы же используем ситуацию в качестве дополнительного импульса для развития импортозамещения, особенно в ключевых отраслях", — добавил высокопоставленный дипломат.
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