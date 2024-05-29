https://ria.ru/20240529/ssha-1949036363.html

Антонов оценил угрозы США ввести торговое эмбарго на экспорт из России

Антонов оценил угрозы США ввести торговое эмбарго на экспорт из России - РИА Новости, 29.05.2024

Антонов оценил угрозы США ввести торговое эмбарго на экспорт из России

США готовы развалить устоявшиеся экономические связи, заявил посол в Вашингтон Анатолий Антонов в ответ на угрозы Вашингтона ввести полное эмбарго на торговлю с РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T04:20

2024-05-29T04:20

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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. США готовы развалить устоявшиеся экономические связи, заявил посол в Вашингтон Анатолий Антонов в ответ на угрозы Вашингтона ввести полное эмбарго на торговлю с Россией."Гордиться Вашингтону подобными заявлениями нечего. По сути, Америка публично расписывается в готовности развалить до основания устоявшиеся глобальные экономические связи. Вдумайтесь в слова самих же чиновников Белого дома, что Соединенные Штаты с февраля 2022 года ввели более 4,5 тысячи рестрикций против физических и юридических лиц по всему миру", - говорится в комментарии Антонова, распространенном дипмиссией.Так он прокомментировал заявление заместителя советника американского президента по национальной безопасности Далипа Сингха о том, что США в своей санкционной политике могут дойти до введения всеобъемлющего эмбарго на торговлю с Россией.Как заявил Антонов, "от подобной фрагментации, продвигаемой США, страдают не только крупные корпорации, но также малые и средние предприятия, нацхозяйства развивающихся государств". "Более того, своими действиями местные власти провоцируют Россию и другие страны на ответные меры, тем самым еще больше разжигая конфликтный потенциал в мировой коммерции. Не говоря уже о дальнейшем усугублении и без того плачевной ситуации в российско-американском диалоге", — подчеркнул он."Никакие эмбарго или санкции российскую экономику не сломают. Невозможно заставить Российскую Федерацию свернуть с ее принципиального пути. Мы продолжаем наращивать социально-экономический и промышленный потенциал. Цифры о росте нацхозяйства говорят сами за себя. От рестрикций больше проиграет Вашингтон, а также его сателлиты. Хотя здесь мало кто думает об экономических интересах Европы. Мы же используем ситуацию в качестве дополнительного импульса для развития импортозамещения, особенно в ключевых отраслях", — добавил высокопоставленный дипломат.

https://ria.ru/20240529/deglobalizatsiya-1949029072.html

https://ria.ru/20240528/antonov-1948806696.html

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