Аналитики спрогнозировали сроки ввода эмбарго ЕС на российский СПГ
ВШЭ: эмбарго ЕС на СПГ из РФ введут после конца отопительного сезона в 2025 году
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз у причала завода по производству СПГ
Танкер-газовоз у причала завода по производству СПГ. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ), который сейчас обсуждается в рамках очередного санкционного пакета Евросоюза, вероятно, будет введен уже только после окончания следующего отопительного сезона в 2025 году, говорится в аналитическом докладе Высшей школы экономики (ВШЭ), который имеется в распоряжении РИА Новости.
Как подсчитало РИА Новости по данным европейской статистики, поставки российского газа в Евросоюз в марте за месяц выросли на 2,3% - до 1,14 миллиарда евро, из которых 602,6 миллиона пришлось на трубопроводный газ, а 539 миллионов на сжиженный природный газ.
"ЕС намерен включить в 14-й пакет санкций против России запрет на импорт российского СПГ. Однако немедленное вступление в силу такого запрета ухудшит положение европейской энергетической отрасли, так как СПГ из РФ составляет около 13% всего закупленного СПГ (по данным 2023 года). Поэтому данный запрет может быть введён после окончания следующего отопительного сезона 2025 года во избежание возникновения дефицита поставок", - говорится в докладе ВШЭ.
Аналитики обратили внимание, что вместе с тем экспорт российского трубопроводного газа в Европу по "Турецкому потоку" продолжает расти. Так, по их данным, за четыре месяца этого года по трубопроводу было поставлено на 40% больше газа, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в докладе отмечается, что в апреле трубопроводные поставки газа из России в Китай впервые превысили объёмы газа из Туркмении, являвшейся лидером по этому показателю.
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