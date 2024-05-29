https://ria.ru/20240529/spetsposlannik-1949234597.html
СМИ: спецпосланник США по Ирану мог "сливать" секретные данные за рубеж
СМИ: спецпосланник США по Ирану мог "сливать" секретные данные за рубеж - РИА Новости, 29.05.2024
СМИ: спецпосланник США по Ирану мог "сливать" секретные данные за рубеж
Расследование в отношении спецпредставителя США по Ирану Роберта Малли показало, что тот скачивал на личные устройства конфиденциальные и секретные... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T22:23
2024-05-29T22:23
2024-05-29T22:47
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ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Расследование в отношении спецпредставителя США по Ирану Роберта Малли показало, что тот скачивал на личные устройства конфиденциальные и секретные правительственные документы, которыми, вероятно, делился с представителями других государств для реализации своих дипломатических задач, пишет в среду издание Semafor со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники. Малли в администрации президента Джо Байдена возглавлял усилия США по решению вопросов, касающихся Ирана. В апреле прошлого года госдепартамент без объяснения причин отозвал его, а спустя два месяца чиновника отправили в неоплачиваемый отпуск. Вслед за этим ФБР начало расследование, призванное установить, обращался ли Малли ненадлежащим образом с секретной информацией американского правительства и не стал ли чиновник источником ее утечек. Собеседники издания выяснили, что Малли в период службы перенес на свои личные устройства около дюжины документов, начиная от "чувствительных, но не секретных" и заканчивая "секретными". Среди них есть подробные стенограммы со встреч дипломата с иранскими должностными лицами, предшествовавших его отстранению. Предположительно, в них также есть данные о реакции Белого дома на масштабные политические протесты, которые вспыхнули в Иране осенью 2022 года. Пока не ясно, чем обернется нынешнее расследование для спецпосланника по Ирану. Впрочем, как полагают опрошенные изданием действующие и бывшие чиновники из американской администрации, прогноз по делу в отношении Малли весьма оптимистичен и ситуация не дойдет даже до выдвижения обвинений. "Дела, связанные с предполагаемым ненадлежащим обращением с секретными данными, зачастую таят в себе много неясностей и во многих случаях не заканчиваются уголовными обвинениями. В других случаях они заканчиваются лишь начислением штрафов", - отмечают источники Semafor.
https://ria.ru/20231213/utechka-1915592095.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, иран, сша, роберт малли, джо байден, фбр
В мире, Иран, США, Роберт Малли, Джо Байден, ФБР
СМИ: спецпосланник США по Ирану мог "сливать" секретные данные за рубеж
Semafor: Малли скачивал на личные устройства правительственные документы
ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости.
Расследование в отношении спецпредставителя США по Ирану Роберта Малли показало, что тот скачивал на личные устройства конфиденциальные и секретные правительственные документы, которыми, вероятно, делился с представителями других государств для реализации своих дипломатических задач, пишет в среду издание Semafor
со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники.
Малли в администрации президента Джо Байдена
возглавлял усилия США по решению вопросов, касающихся Ирана. В апреле прошлого года госдепартамент без объяснения причин отозвал его, а спустя два месяца чиновника отправили в неоплачиваемый отпуск. Вслед за этим ФБР
начало расследование, призванное установить, обращался ли Малли ненадлежащим образом с секретной информацией американского правительства и не стал ли чиновник источником ее утечек.
Собеседники издания выяснили, что Малли в период службы перенес на свои личные устройства около дюжины документов, начиная от "чувствительных, но не секретных" и заканчивая "секретными". Среди них есть подробные стенограммы со встреч дипломата с иранскими должностными лицами, предшествовавших его отстранению. Предположительно, в них также есть данные о реакции Белого дома на масштабные политические протесты, которые вспыхнули в Иране осенью 2022 года.
Пока не ясно, чем обернется нынешнее расследование для спецпосланника по Ирану. Впрочем, как полагают опрошенные изданием действующие и бывшие чиновники из американской администрации, прогноз по делу в отношении Малли весьма оптимистичен и ситуация не дойдет даже до выдвижения обвинений.
"Дела, связанные с предполагаемым ненадлежащим обращением с секретными данными, зачастую таят в себе много неясностей и во многих случаях не заканчиваются уголовными обвинениями. В других случаях они заканчиваются лишь начислением штрафов", - отмечают источники Semafor.