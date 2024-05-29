https://ria.ru/20240529/spetsoperatsiya-1949202128.html

Спецоперация, 29 мая: Украина приостановила обмены пленными

Спецоперация, 29 мая: Украина приостановила обмены пленными - РИА Новости, 29.05.2024

Спецоперация, 29 мая: Украина приостановила обмены пленными

Об обмене пленными между Россией и Украиной, ходе спецоперации и террористических атаках Киева — в материале РИА Новости. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:47

2024-05-29T18:47

2024-05-29T20:07

специальная военная операция на украине

украина

россия

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михаил подоляк

татьяна москалькова

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Об обмене пленными между Россией и Украиной, ходе спецоперации и террористических атаках Киева — в материале РИА Новости.Украина препятствует обмену пленнымиОбмены пленными военнослужащими приостановлены уже в течение нескольких месяцев из-за украинской стороны, которая постоянно выставляет новые надуманные требования, сообщила на совместном заседании комитетов Госдумы в Доме прав человека омбудсмен Татьяна Москалькова. При этом она отдельно поблагодарила Минобороны России за работу по возвращению людей из плена. В то же время, по словам омбудсмена, продолжаются обмены списками без вести пропавших с украинской стороной. Благодаря коммуникациям с Агентством розыска при Международном комитете Красного Креста удалось найти более 100 человек. Также оказана помощь украинской стороне в нахождении лиц, которые числились без вести пропавшими, уточнила Москалькова. Помимо этого, она рассказала, что вместе с украинским омбудсменом они посетили более 700 военнопленных с обеих сторон. Улучшили тактическое положение и отразили 13 контратакКак следует из опубликованной в среду сводки Минобороны, подразделения российских группировок войск за прошедшие сутки продвинулись в глубину обороны противника, заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад. Кроме того, удалось отразить 13 контратак. Киев за сутки потерял до 1305 солдат. Кроме того, украинские военные лишились пяти танков, четырех боевых машин пехоты, двух гаубиц Д-20 и шести Д-30, пушки "Гиацинт", гаубицы "Мста-Б", самоходных артиллерийских установок Paladin производства США и Krab производства Польши, гаубицы ТRF-1 производства Франции, двух орудий М119 и гаубицы М777 производства США, а также двух станций радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Уничтожены семь складов боеприпасов ВСУ и один склад ракетно-артиллерийского вооружения. Российские авиация и артиллерия поразили склад безэкипажных катеров, авиационную технику, склад топлива для военной техники ВСУ и цех сборки беспилотников. ПВО сбила украинский МиГ-29. Кроме того, уничтожены 31 беспилотник, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, а также девять реактивных снарядов "Град" и "Ольха". Обстрелы мирных граждан Как сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска подвергли обстрелу Донецк и Горловку натовскими снарядами калибра 155 миллиметров. Всего по городам было выпущено семь снарядов, в том числе два кассетных.Позднее в СЦКК уточнили, что в Донецке были повреждены магазины. Украинские военные в среду обстреляли село Грузское в Борисовском районе Белгородской области. Повреждения получило сельхозпредприятие, также при атаке дрона загорелся автомобиль, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Позднее он указал, что жители восьми населенных пунктов в Шебекинском округе остались без электричества из-за атаки украинского дрона на хутор Мухин. Украине осталось недолго Агентство Франс Пресс со ссылкой на вице-премьера и министра энергетики и промышленности Швеции Эббу Буш сообщило, что Стокгольм объявил о выделении крупнейшего от страны пакета военной помощи Украине на сумму 1,2 миллиарда долларов (13,3 миллиарда шведских крон). В пакет войдут два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления SAAB ASCC, а также ракетная система, бронированная техника, артиллерийские снаряды и боеприпасы для ПВО. От поставок Киеву истребителей Gripen Швеция пока отказалась. Британская газета The Telegraph опубликовала материал колумниста Лизы Хейзелдайн, согласно которому Зеленский знает, что Украине "осталось недолго", а оказывать сопротивление страна сможет, вероятно, "всего несколько месяцев" на фоне снижения заинтересованности западных стран помогать ей. Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что власти страны никак не ограничивают украинскую армию в возможности использования польского оружия, в том числе против России. По его словам, сейчас готовится 45-й пакет военной помощи, суммарную стоимость переданного оружия он оценил в 3,75-4 миллиарда долларов. В то же время власти Польши не обсуждают и не планируют отправлять войска на Украину, отметил он. Только Дания, Канада, Нидерланды и Португалия выполнили финансовые обязательства в рамках чешской инициативы по закупке и поставке боеприпасов Украине, сообщила глава Минобороны Чехии Яна Чернохова. Всего к инициативе присоединились 18 стран, в основном члены ЕС и НАТО. Рискуют потерять помощь Как свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога 29 мая объявлялась в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.Украинские официальные лица и СМИ информировали о взрывах в городе Конотопе Сумской области и в Харькове. Как сообщил в среду РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, по арсеналу воинской части в городе Сарны Ровенской области был нанесен удар.Генштаб ВСУ сообщил в среду, что из-за усиления интенсивности боевых действий наиболее напряженной ситуация остается на Красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. По данным украинского командования, бои с наибольшей интенсивностью проходят вблизи села Новоселовки Первой. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно по меньшей мере 60 западных истребителей для защиты линии фронта. В то же время, по его словам, с учетом протяженности линии боевого соприкосновения и интенсивности боев "оптимальным" было бы получение вдвое большего количества самолетов. Кроме того, Подоляк пожаловался, что сейчас Россия имеет абсолютное преимущество по снарядам и ракетам. Командир роты ударных БПЛА ВСУ Юрий Федоренко в колонке для американской газеты The Washington Post заявил, что Украина рискует потерять военную помощь со стороны США, если нанесет удары по территории России без разрешения. Кроме того, по его словам, Киеву не хватит людей для второй волны мобилизации.

https://ria.ru/20240529/bouz-1949159238.html

https://ria.ru/20240529/ukraina-1949152510.html

https://ria.ru/20240529/chast-1949112224.html

https://ria.ru/20240529/minoborony-1949114853.html

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"Была бы моя воля, мы бы с русскими на Киев пошли". Разговор украинских военных в поезде "Была бы моя воля, мы бы с русскими на Киев пошли, и все бы давно закончилось". В распоряжении РИА Новости оказалось видео разговора украинских военных в поезде (кадры агентству предоставили подпольщики). На видео один из солдат ВСУ рассказывает, что от его бригады осталось процентов 20, и говорит, что пошел бы с русскими на Киев. 2024-05-29T18:47 true PT0M42S

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украина, россия, сша, михаил подоляк, татьяна москалькова, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сцкк, госдума рф