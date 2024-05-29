https://ria.ru/20240529/spetsoperatsiya-1949118244.html

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 29.05.2024

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 31 беспилотник, 9 снарядов РСЗО и другие цели, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:01

2024-05-29T14:01

2024-05-29T14:01

россия

украина

сша

миг-29

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 31 беспилотник, 9 снарядов РСЗО и другие цели, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. За сутки уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также девять реактивных снарядов "Град" и "Ольха", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 605 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 24 770 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 191 танк и других боевых бронированных машин, 1322 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9930 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 093 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231020/pvo-1904164581.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сша, миг-29, безопасность