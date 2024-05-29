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Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 29.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:01 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/spetsoperatsiya-1949118244.html
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 29.05.2024
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 31 беспилотник, 9 снарядов РСЗО и другие цели, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:01
2024-05-29T14:01
россия
украина
сша
миг-29
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 31 беспилотник, 9 снарядов РСЗО и другие цели, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. За сутки уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также девять реактивных снарядов "Град" и "Ольха", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 605 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 24 770 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 191 танк и других боевых бронированных машин, 1322 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9930 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 093 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231020/pvo-1904164581.html
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россия, украина, сша, миг-29, безопасность
Россия, Украина, США, МиГ-29, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

Минобороны: ПВО сбила украинский МиГ-29, 31 беспилотник и девять снарядов РСЗО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 31 беспилотник, 9 снарядов РСЗО и другие цели, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. За сутки уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также девять реактивных снарядов "Град" и "Ольха", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 605 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 24 770 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 191 танк и других боевых бронированных машин, 1322 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9930 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 093 единицы специальной военной автомобильной техники.
Украинский истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Средства ПВО за сутки сбили семь украинских МиГ-29
20 октября 2023, 15:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАМиГ-29Безопасность
 
 
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