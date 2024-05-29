https://ria.ru/20240529/spetsoperatsiya-1949115335.html

ВСУ потеряли до 245 военных в зоне действий группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 245 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 29.05.2024

ВСУ потеряли до 245 военных в зоне действий группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:48

2024-05-29T13:48

2024-05-29T14:04

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 28-й и 41-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка, Константиновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 114-й бригады теробороны", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, противник потерял до 245 военнослужащих, два танка, два автомобиля, 152-мм пушку "Гиацинт" и 122-мм гаубицу Д-30. За сутки уничтожено шесть складов боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.

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Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, в мире, константиновка