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ВСУ потеряли до 245 военных в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 245 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 29.05.2024
ВСУ потеряли до 245 военных в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:48
2024-05-29T13:48
2024-05-29T14:04
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 28-й и 41-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка, Константиновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 114-й бригады теробороны", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, противник потерял до 245 военнослужащих, два танка, два автомобиля, 152-мм пушку "Гиацинт" и 122-мм гаубицу Д-30. За сутки уничтожено шесть складов боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, в мире, константиновка
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ВСУ потеряли до 245 военных в зоне действий группировки "Юг"
Минобороны: ВСУ потеряли 245 военных и склады в зоне действий группировки "Юг"