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ВСУ потеряли до 245 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 29.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:48 29.05.2024 (обновлено: 14:04 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/spetsoperatsiya-1949115335.html
ВСУ потеряли до 245 военных в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 245 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 29.05.2024
ВСУ потеряли до 245 военных в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:48
2024-05-29T14:04
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
в мире
константиновка
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 28-й и 41-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка, Константиновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 114-й бригады теробороны", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, противник потерял до 245 военнослужащих, два танка, два автомобиля, 152-мм пушку "Гиацинт" и 122-мм гаубицу Д-30. За сутки уничтожено шесть складов боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, в мире, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, В мире, Константиновка
ВСУ потеряли до 245 военных в зоне действий группировки "Юг"

Минобороны: ВСУ потеряли 245 военных и склады в зоне действий группировки "Юг"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа гаубицы Д-30
Боевая работа гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа гаубицы Д-30. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 28-й и 41-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка, Константиновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 114-й бригады теробороны", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, противник потерял до 245 военнослужащих, два танка, два автомобиля, 152-мм пушку "Гиацинт" и 122-мм гаубицу Д-30. За сутки уничтожено шесть складов боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВ миреКонстантиновка
 
 
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