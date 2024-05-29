https://ria.ru/20240529/spetsoperatsiya-1949041191.html
Военные при штурме Тоненького и Северного использовали "плащи-невидимки"
Военные при штурме Тоненького и Северного использовали "плащи-невидимки" - РИА Новости, 29.05.2024
Военные при штурме Тоненького и Северного использовали "плащи-невидимки"
Уральские штурмовики, действующие в составе группировки "Центр", использовали в ночных штурмах Северного и Тоненького так называемые "плащи-невидимки",... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T06:17
2024-05-29T06:17
2024-05-29T12:03
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ДОНЕЦК, 29 мая — РИА Новости. Уральские штурмовики, действующие в составе группировки "Центр", использовали в ночных штурмах Северного и Тоненького так называемые "плащи-невидимки", рассказал РИА Новости командир взвода штурмовиков Призрак."Ночью от "теплака" (тепловизора. — Прим. ред.) мы прятались, у меня есть такой "плащ-невидимка". Он против "теплака" плащ. Слышишь, летит (дрон-камикадзе)? Тук — сел, как кочка (выглядишь. — Прим. ред.), сидишь, лицо вниз спрятал, он пролетает мимо тебя. Если у тебя его нет, то ты ныряешь в блиндаж, где начинается "разбор тебя". Сколько раз так влипал. Они (ВСУ. — Прим. ред.) начинали забрасывать всем чем можно, и потом, думая, что ты погиб, переставали", — рассказал Призрак.Боец отметил, что одна из сложностей при штурмовых действиях — подойти к позициям противника незамеченными, именно поэтому "плащи-невидимки", по его мнению, максимально полезны для штурмового подразделения."Вся сложность добраться до них была в том, если тебя "спалят"… Если тебя не "спалили", это прямо на пять баллов: штурм минут 15 всего. Если же тебя "спалили", либо сами они вылезут, увидят, что группа к ним приближается, доложат, либо разведчик (дрон. — Прим. ред.) "спалит", тогда начинается веселье. Сами военнослужащие ВСУ открывают огонь с автоматов, пулеметов, прилетает камикадзе, начинают кассетами крыть", — добавил Призрак.Об освобождении населенного пункта Тоненькое на Авдеевском направлении в Минобороны сообщили 21 марта. Об освобождении Северного Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны, рассказал 27 февраля.
https://ria.ru/20240529/proryv-1949039047.html
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в мире, вооруженные силы украины
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Военные при штурме Тоненького и Северного использовали "плащи-невидимки"
Боец с позывным Призрак: при штурме Тоненького использовали "плащи-невидимки"
ДОНЕЦК, 29 мая — РИА Новости. Уральские штурмовики, действующие в составе группировки "Центр", использовали в ночных штурмах Северного и Тоненького так называемые "плащи-невидимки", рассказал РИА Новости командир взвода штурмовиков Призрак.
"Ночью от "теплака" (тепловизора. — Прим. ред.) мы прятались, у меня есть такой "плащ-невидимка". Он против "теплака" плащ. Слышишь, летит (дрон-камикадзе)? Тук — сел, как кочка (выглядишь. — Прим. ред.), сидишь, лицо вниз спрятал, он пролетает мимо тебя. Если у тебя его нет, то ты ныряешь в блиндаж, где начинается "разбор тебя". Сколько раз так влипал. Они (ВСУ
. — Прим. ред.) начинали забрасывать всем чем можно, и потом, думая, что ты погиб, переставали", — рассказал Призрак.
Боец отметил, что одна из сложностей при штурмовых действиях — подойти к позициям противника незамеченными, именно поэтому "плащи-невидимки", по его мнению, максимально полезны для штурмового подразделения.
"Вся сложность добраться до них была в том, если тебя "спалят"… Если тебя не "спалили", это прямо на пять баллов: штурм минут 15 всего. Если же тебя "спалили", либо сами они вылезут, увидят, что группа к ним приближается, доложат, либо разведчик (дрон. — Прим. ред.) "спалит", тогда начинается веселье. Сами военнослужащие ВСУ открывают огонь с автоматов, пулеметов, прилетает камикадзе, начинают кассетами крыть", — добавил Призрак.
Об освобождении населенного пункта Тоненькое на Авдеевском направлении в Минобороны сообщили 21 марта. Об освобождении Северного Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны, рассказал 27 февраля.