https://ria.ru/20240529/spetsoperatsiya-1948929970.html

В Совете Европы обратили внимание на историю с пленным российским солдатом

В Совете Европы обратили внимание на историю с пленным российским солдатом - РИА Новости, 29.05.2024

В Совете Европы обратили внимание на историю с пленным российским солдатом

Европейский комитет по предотвращению пыток внес имя Дениса Резникова в свой список в связи с жестоким обращением со стороны украинских спецслужб, сообщила РИА... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T05:30

2024-05-29T05:30

2024-05-29T15:11

в мире

донецк

красногоровка

украина

совет европы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948910163_0:478:576:802_1920x0_80_0_0_53157cc84a1b834ca30743beeb214489.jpg

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Европейский комитет по предотвращению пыток внес имя Дениса Резникова в свой список в связи с жестоким обращением со стороны украинских спецслужб, сообщила РИА Новости донецкая правозащитница Ирина Вихорева.Резников до начала СВО работал на шахте в Донецке. В конце 2022-го ушел добровольцем на фронт. Спустя полтора года попал в плен под Красногоровкой, после чего украинские силовики стали требовать от его дочери фотографировать военные объекты. В обмен они пообещали, что перестанут издеваться над Резниковым. В итоге дочь военнослужащего обратилась за помощью к правозащитникам."Мы наняли адвоката и направили обращение в ЕКПП. Там сообщили, что внесли имя Резникова в свой список. Заверили, что когда кто-то из сотрудников поедет на Украину, то постарается выяснить обстоятельства попадания в плен, условия содержания и обращения, а также дальнейшую судьбу военного", — рассказала Вихорева.ЕКПП учрежден Советом Европы в 1989 году для обеспечения соблюдения Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания. С 2015-го его возглавляет профессор Киевского национального университета Николай Гнатовский.

https://ria.ru/20240529/spetsoperatsiya-1948928363.html

донецк

красногоровка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк, красногоровка, украина, совет европы