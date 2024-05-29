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В Совете Европы обратили внимание на историю с пленным российским солдатом - РИА Новости, 29.05.2024
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05:30 29.05.2024 (обновлено: 15:11 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/spetsoperatsiya-1948929970.html
В Совете Европы обратили внимание на историю с пленным российским солдатом
В Совете Европы обратили внимание на историю с пленным российским солдатом - РИА Новости, 29.05.2024
В Совете Европы обратили внимание на историю с пленным российским солдатом
Европейский комитет по предотвращению пыток внес имя Дениса Резникова в свой список в связи с жестоким обращением со стороны украинских спецслужб, сообщила РИА... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T05:30
2024-05-29T15:11
в мире
донецк
красногоровка
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Европейский комитет по предотвращению пыток внес имя Дениса Резникова в свой список в связи с жестоким обращением со стороны украинских спецслужб, сообщила РИА Новости донецкая правозащитница Ирина Вихорева.Резников до начала СВО работал на шахте в Донецке. В конце 2022-го ушел добровольцем на фронт. Спустя полтора года попал в плен под Красногоровкой, после чего украинские силовики стали требовать от его дочери фотографировать военные объекты. В обмен они пообещали, что перестанут издеваться над Резниковым. В итоге дочь военнослужащего обратилась за помощью к правозащитникам."Мы наняли адвоката и направили обращение в ЕКПП. Там сообщили, что внесли имя Резникова в свой список. Заверили, что когда кто-то из сотрудников поедет на Украину, то постарается выяснить обстоятельства попадания в плен, условия содержания и обращения, а также дальнейшую судьбу военного", — рассказала Вихорева.ЕКПП учрежден Советом Европы в 1989 году для обеспечения соблюдения Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания. С 2015-го его возглавляет профессор Киевского национального университета Николай Гнатовский.
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в мире, донецк, красногоровка, украина, совет европы
В мире, Донецк, Красногоровка, Украина, Совет Европы
В Совете Европы обратили внимание на историю с пленным российским солдатом

ЕКПП заинтересовался судьбой россиянина Дениса Резникова в плену на Украине

© Предоставлено Ириной ВихоревойФотография Резникова и переписка с украинским силовиком
Фотография Резникова и переписка с украинским силовиком
© Предоставлено Ириной Вихоревой
Фотография Резникова и переписка с украинским силовиком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Европейский комитет по предотвращению пыток внес имя Дениса Резникова в свой список в связи с жестоким обращением со стороны украинских спецслужб, сообщила РИА Новости донецкая правозащитница Ирина Вихорева.
Резников до начала СВО работал на шахте в Донецке. В конце 2022-го ушел добровольцем на фронт. Спустя полтора года попал в плен под Красногоровкой, после чего украинские силовики стали требовать от его дочери фотографировать военные объекты. В обмен они пообещали, что перестанут издеваться над Резниковым. В итоге дочь военнослужащего обратилась за помощью к правозащитникам.
© предоставлено Ириной ВихоревойОтвет из ЕКПП
Ответ из ЕКПП
© предоставлено Ириной Вихоревой
Ответ из ЕКПП
"Мы наняли адвоката и направили обращение в ЕКПП. Там сообщили, что внесли имя Резникова в свой список. Заверили, что когда кто-то из сотрудников поедет на Украину, то постарается выяснить обстоятельства попадания в плен, условия содержания и обращения, а также дальнейшую судьбу военного", — рассказала Вихорева.
ЕКПП учрежден Советом Европы в 1989 году для обеспечения соблюдения Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания. С 2015-го его возглавляет профессор Киевского национального университета Николай Гнатовский.
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