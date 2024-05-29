https://ria.ru/20240529/spasateli-1949674331.html

Спасатели рекомендовали москвичам в жару сократить физическую нагрузку

Спасатели рекомендовали москвичам в жару сократить физическую нагрузку - РИА Новости, 31.05.2024

Спасатели рекомендовали москвичам в жару сократить физическую нагрузку

Спасатели рекомендуют москвичам в знойную погоду сократить физическую нагрузку, отказаться от жирной, сладкой и острой еды, пить как можно больше воды, а также... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-29T10:44

2024-05-29T10:44

2024-05-31T14:11

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Спасатели рекомендуют москвичам в знойную погоду сократить физическую нагрузку, отказаться от жирной, сладкой и острой еды, пить как можно больше воды, а также носить светлую просторную одежду и не забывать про головной убор. "По прогнозам синоптиков, с 29 по 31 мая в столице ожидается сильная жара с температурой до +30°С", - говорится в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ). Чтобы комфортно чувствовать себя в знойную погоду, спасатели рекомендуют сократить физическую нагрузку. "Жара не время для рекордов. Держать тело в тонусе поможет обычная гимнастика", - говорится в памятке ведомства. В жару также рекомендуется отказаться от жирной еды, сладких и острых продуктов. При этом в рацион следует включить больше овощей и фруктов. Носить нужно светлую просторную одежду из натуральных тканей и не забывать про головной убор. "Пейте больше воды. Выпивайте 1,5-2 литра воды в день", - советует ГОЧСиПБ. Еще одна важная рекомендация - избегать в жару длительного пребывания на улице. "Время максимальной активности солнца – с 11.00 до 17.00", - отмечает департамент. Использовать кондиционер необходимо только во благо. "Комфортная для организма температура – 23-27 градусов. Резкие перепады – из холода в жару – могут привести к простудам", - заключают спасатели.

https://ria.ru/20240529/moskva-1949066152.html

https://ria.ru/20240509/rasteniya-1944838809.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, гочсипб, городское хозяйство москвы