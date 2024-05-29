https://ria.ru/20240529/spasateli-1949674331.html
Спасатели рекомендовали москвичам в жару сократить физическую нагрузку
Спасатели рекомендовали москвичам в жару сократить физическую нагрузку - РИА Новости, 31.05.2024
Спасатели рекомендовали москвичам в жару сократить физическую нагрузку
Спасатели рекомендуют москвичам в знойную погоду сократить физическую нагрузку, отказаться от жирной, сладкой и острой еды, пить как можно больше воды, а также... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-29T10:44
2024-05-29T10:44
2024-05-31T14:11
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Спасатели рекомендуют москвичам в знойную погоду сократить физическую нагрузку, отказаться от жирной, сладкой и острой еды, пить как можно больше воды, а также носить светлую просторную одежду и не забывать про головной убор. "По прогнозам синоптиков, с 29 по 31 мая в столице ожидается сильная жара с температурой до +30°С", - говорится в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ). Чтобы комфортно чувствовать себя в знойную погоду, спасатели рекомендуют сократить физическую нагрузку. "Жара не время для рекордов. Держать тело в тонусе поможет обычная гимнастика", - говорится в памятке ведомства. В жару также рекомендуется отказаться от жирной еды, сладких и острых продуктов. При этом в рацион следует включить больше овощей и фруктов. Носить нужно светлую просторную одежду из натуральных тканей и не забывать про головной убор. "Пейте больше воды. Выпивайте 1,5-2 литра воды в день", - советует ГОЧСиПБ. Еще одна важная рекомендация - избегать в жару длительного пребывания на улице. "Время максимальной активности солнца – с 11.00 до 17.00", - отмечает департамент. Использовать кондиционер необходимо только во благо. "Комфортная для организма температура – 23-27 градусов. Резкие перепады – из холода в жару – могут привести к простудам", - заключают спасатели.
https://ria.ru/20240529/moskva-1949066152.html
https://ria.ru/20240509/rasteniya-1944838809.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, гочсипб, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, ГОЧСиПБ, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Спасатели рекомендуют москвичам в знойную погоду сократить физическую нагрузку, отказаться от жирной, сладкой и острой еды, пить как можно больше воды, а также носить светлую просторную одежду и не забывать про головной убор.
"По прогнозам синоптиков, с 29 по 31 мая в столице ожидается сильная жара с температурой до +30°С", - говорится
в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).
Чтобы комфортно чувствовать себя в знойную погоду, спасатели рекомендуют сократить физическую нагрузку. "Жара не время для рекордов. Держать тело в тонусе поможет обычная гимнастика", - говорится в памятке
ведомства.
В жару также рекомендуется отказаться от жирной еды, сладких и острых продуктов. При этом в рацион следует включить больше овощей и фруктов. Носить нужно светлую просторную одежду из натуральных тканей и не забывать про головной убор.
"Пейте больше воды. Выпивайте 1,5-2 литра воды в день", - советует ГОЧСиПБ. Еще одна важная рекомендация - избегать в жару длительного пребывания на улице. "Время максимальной активности солнца – с 11.00 до 17.00", - отмечает департамент.
Использовать кондиционер необходимо только во благо. "Комфортная для организма температура – 23-27 градусов. Резкие перепады – из холода в жару – могут привести к простудам", - заключают спасатели.