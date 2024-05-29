https://ria.ru/20240529/soloveva-1949237777.html

Умерла театровед Инна Соловьева

Умерла театровед Инна Соловьева - РИА Новости, 29.05.2024

Умерла театровед Инна Соловьева

Театровед, преподаватель Школы-студии МХАТ и ГИТИСа Инна Соловьева умерла в возрасте 96 лет, сообщается в Telegram-канале Школы-студии МХАТ. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T23:03

2024-05-29T23:03

2024-05-29T23:03

константин станиславский

владимир немирович-данченко

александр невский

гитис

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Театровед, преподаватель Школы-студии МХАТ и ГИТИСа Инна Соловьева умерла в возрасте 96 лет, сообщается в Telegram-канале Школы-студии МХАТ. "Случилось большое горе. Сегодня не стало Инны Натановны Соловьевой, главы научно-исследовательского сектора Школы-студии МХАТ, выдающего критика, историка, автора множества фундаментальных трудов, посвященных МХТ - его людям, его истории, его идее", - говорится в сообщении. Прощание состоится в Московском художественном театре. Дата и время будут объявлены позднее, добавили в Школе-студии. Отмечается, что Соловьева до последнего дня была погружена в сегодняшнюю жизнь Школы-студии МХАТ. "Лекции и встречи с Инной Натановной живы в памяти каждого из студентов, выпускников, педагогов Школы-студии МХАТ до сих пор. И не будут забыты", - вспомнили в учебном заведении. "От всего сердца благодарим Инну Натановну за все те знания, которые переняли целые поколения студентов Школы-студии МХАТ, за мудрость, за искренность и честность, за великие уроки в жизни и в театре", - заключили в Школе-студии. Соловьева родилась 20 ноября 1927 года. Она окончила театроведческий факультет и аспирантуру ГИТИСа. С 1954 года Соловьева вошла в круг молодых критиков, группировавшихся в журнале "Театр", автор "Нового мира" в те же годы. С 1967 года она была в комиссии по изучению и изданию наследия Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко. Соловьева преподавала историю русского театра в Школе-студии МХАТ. С 1982 по 2001 годы вела мастерскую театральной критики в ГИТИСе. В 2008 году награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2018 году Соловьевой вручен орден Александра Невского.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

константин станиславский, владимир немирович-данченко, александр невский, гитис