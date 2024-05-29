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Умерла театровед Инна Соловьева - РИА Новости, 29.05.2024
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23:03 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/soloveva-1949237777.html
Умерла театровед Инна Соловьева
Умерла театровед Инна Соловьева - РИА Новости, 29.05.2024
Умерла театровед Инна Соловьева
Театровед, преподаватель Школы-студии МХАТ и ГИТИСа Инна Соловьева умерла в возрасте 96 лет, сообщается в Telegram-канале Школы-студии МХАТ. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T23:03
2024-05-29T23:03
константин станиславский
владимир немирович-данченко
александр невский
гитис
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Театровед, преподаватель Школы-студии МХАТ и ГИТИСа Инна Соловьева умерла в возрасте 96 лет, сообщается в Telegram-канале Школы-студии МХАТ. "Случилось большое горе. Сегодня не стало Инны Натановны Соловьевой, главы научно-исследовательского сектора Школы-студии МХАТ, выдающего критика, историка, автора множества фундаментальных трудов, посвященных МХТ - его людям, его истории, его идее", - говорится в сообщении. Прощание состоится в Московском художественном театре. Дата и время будут объявлены позднее, добавили в Школе-студии. Отмечается, что Соловьева до последнего дня была погружена в сегодняшнюю жизнь Школы-студии МХАТ. "Лекции и встречи с Инной Натановной живы в памяти каждого из студентов, выпускников, педагогов Школы-студии МХАТ до сих пор. И не будут забыты", - вспомнили в учебном заведении. "От всего сердца благодарим Инну Натановну за все те знания, которые переняли целые поколения студентов Школы-студии МХАТ, за мудрость, за искренность и честность, за великие уроки в жизни и в театре", - заключили в Школе-студии. Соловьева родилась 20 ноября 1927 года. Она окончила театроведческий факультет и аспирантуру ГИТИСа. С 1954 года Соловьева вошла в круг молодых критиков, группировавшихся в журнале "Театр", автор "Нового мира" в те же годы. С 1967 года она была в комиссии по изучению и изданию наследия Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко. Соловьева преподавала историю русского театра в Школе-студии МХАТ. С 1982 по 2001 годы вела мастерскую театральной критики в ГИТИСе. В 2008 году награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2018 году Соловьевой вручен орден Александра Невского.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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константин станиславский, владимир немирович-данченко, александр невский, гитис
Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Александр Невский, ГИТИС
Умерла театровед Инна Соловьева

Театровед Инна Соловьева умерла в возрасте 96 лет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИнна Соловьева
Инна Соловьева - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Инна Соловьева. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Театровед, преподаватель Школы-студии МХАТ и ГИТИСа Инна Соловьева умерла в возрасте 96 лет, сообщается в Telegram-канале Школы-студии МХАТ.
«
"Случилось большое горе. Сегодня не стало Инны Натановны Соловьевой, главы научно-исследовательского сектора Школы-студии МХАТ, выдающего критика, историка, автора множества фундаментальных трудов, посвященных МХТ - его людям, его истории, его идее", - говорится в сообщении.
Прощание состоится в Московском художественном театре. Дата и время будут объявлены позднее, добавили в Школе-студии.
Отмечается, что Соловьева до последнего дня была погружена в сегодняшнюю жизнь Школы-студии МХАТ. "Лекции и встречи с Инной Натановной живы в памяти каждого из студентов, выпускников, педагогов Школы-студии МХАТ до сих пор. И не будут забыты", - вспомнили в учебном заведении.
«
"От всего сердца благодарим Инну Натановну за все те знания, которые переняли целые поколения студентов Школы-студии МХАТ, за мудрость, за искренность и честность, за великие уроки в жизни и в театре", - заключили в Школе-студии.
Соловьева родилась 20 ноября 1927 года. Она окончила театроведческий факультет и аспирантуру ГИТИСа. С 1954 года Соловьева вошла в круг молодых критиков, группировавшихся в журнале "Театр", автор "Нового мира" в те же годы.
С 1967 года она была в комиссии по изучению и изданию наследия Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко. Соловьева преподавала историю русского театра в Школе-студии МХАТ. С 1982 по 2001 годы вела мастерскую театральной критики в ГИТИСе. В 2008 году награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2018 году Соловьевой вручен орден Александра Невского.
 
Константин СтаниславскийВладимир Немирович-ДанченкоАлександр НевскийГИТИС
 
 
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