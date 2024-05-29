Умерла театровед Инна Соловьева
Театровед Инна Соловьева умерла в возрасте 96 лет
Инна Соловьева. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Театровед, преподаватель Школы-студии МХАТ и ГИТИСа Инна Соловьева умерла в возрасте 96 лет, сообщается в Telegram-канале Школы-студии МХАТ.
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"Случилось большое горе. Сегодня не стало Инны Натановны Соловьевой, главы научно-исследовательского сектора Школы-студии МХАТ, выдающего критика, историка, автора множества фундаментальных трудов, посвященных МХТ - его людям, его истории, его идее", - говорится в сообщении.
Прощание состоится в Московском художественном театре. Дата и время будут объявлены позднее, добавили в Школе-студии.
Отмечается, что Соловьева до последнего дня была погружена в сегодняшнюю жизнь Школы-студии МХАТ. "Лекции и встречи с Инной Натановной живы в памяти каждого из студентов, выпускников, педагогов Школы-студии МХАТ до сих пор. И не будут забыты", - вспомнили в учебном заведении.
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"От всего сердца благодарим Инну Натановну за все те знания, которые переняли целые поколения студентов Школы-студии МХАТ, за мудрость, за искренность и честность, за великие уроки в жизни и в театре", - заключили в Школе-студии.
Соловьева родилась 20 ноября 1927 года. Она окончила театроведческий факультет и аспирантуру ГИТИСа. С 1954 года Соловьева вошла в круг молодых критиков, группировавшихся в журнале "Театр", автор "Нового мира" в те же годы.
С 1967 года она была в комиссии по изучению и изданию наследия Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко. Соловьева преподавала историю русского театра в Школе-студии МХАТ. С 1982 по 2001 годы вела мастерскую театральной критики в ГИТИСе. В 2008 году награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2018 году Соловьевой вручен орден Александра Невского.