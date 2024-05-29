https://ria.ru/20240529/sok-1949062506.html

СМИ назвали причину роста цен на апельсиновый сок

СМИ назвали причину роста цен на апельсиновый сок - РИА Новости, 29.05.2024

СМИ назвали причину роста цен на апельсиновый сок

Производители апельсинового сока, столкнувшись с кризисом из-за проблем с урожаем апельсинов в Бразилии, ищут альтернативные фрукты для приготовления... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T10:08

2024-05-29T10:08

2024-05-29T10:08

экономика

бразилия

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Производители апельсинового сока, столкнувшись с кризисом из-за проблем с урожаем апельсинов в Бразилии, ищут альтернативные фрукты для приготовления популярного во всем мире напитка, пишет газета Financial Times. Ранее сообщалось, что по данным ICE Futures, биржевые цены на апельсиновый сок в мире достигли рекордных 4,56 доллара за фунт замороженного концентрата. Рост цен объясняется неблагоприятным прогнозом по сбору апельсинов в Бразилии, которая является их главным производителем в мире, прокомментировала РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. "Цены на апельсиновый сок взлетели до рекордно высокого уровня из-за плохой погоды и болезнью (апельсиновых деревьев) в Бразилии, крупнейшем в мире экспортере, что побудил производителей задуматься, можно ли вместо этого использовать мандарины для приготовления напитка", - пишет Financial Times. Президент международной ассоциации фруктовых и овощных соков (IFU) Кис Кулс назвал сложившуюся ситуацию "кризисом". "Мы никогда не сталкивались с чем-то подобным, даже во время сильных морозов или мощных ураганов", - заявил он. По данным IFU, огромный дефицит вызвал опасения по поводу роста цен, который может ударить по потребителям и фундаментально изменить мировую индустрию апельсинового сока. По мнению Кулса, долгосрочным решением проблемы нехватки апельсинов может стать производство апельсинового сока из мандаринов, так как мандариновые деревья более устойчивы к изменению климата в регионах произрастания. Единственным долгосрочным вариантом может быть "использование разных видов фруктов", сказал он. По словам Кулса, IFU рассматривает возможность начала процесса регулирования, который позволил бы напитку содержать другие цитрусовые, кроме апельсинов. По данным Financial Times, руководители отрасли говорят, что потребители, скорее всего, будут ощущать последствия в течение многих лет. Многие производители уже перекладывают растущие расходы на своих клиентов.

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https://ria.ru/20240416/kakao-1940397874.html

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экономика, бразилия, бкс мир инвестиций