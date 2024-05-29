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Португалия и Украина заключили соглашение о безопасности, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.05.2024
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02:03 29.05.2024 (обновлено: 05:40 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/soglashenie-1949032474.html
Португалия и Украина заключили соглашение о безопасности, сообщили СМИ
Португалия и Украина заключили соглашение о безопасности, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.05.2024
Португалия и Украина заключили соглашение о безопасности, сообщили СМИ
Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру и Владимир Зеленский подписали в Лиссабоне двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, передает во РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T02:03
2024-05-29T05:40
в мире
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МАДРИД, 29 мая - РИА Новости. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру и Владимир Зеленский подписали в Лиссабоне двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, передает во вторник новостное агентство Europa Press.По информации издания, в рамках этого соглашения правительство Португалии предоставит Киеву пакет экономической и военной помощи на сумму 126 миллионов евро в 2024 году. Этот документ будет действовать в течение следующих десяти лет."Португалия непоколебимо поддерживает свободу, независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ 1991 года и признает неотъемлемое право Украины на самооборону", — приводит агентство текст соглашения.Документ обязывает Португалию поддерживать реформы оборонного сектора Украины, включая ее силы безопасности, улучшение оперативной совместимости по стандартам НАТО, военное оборудование, промышленное сотрудничество, но всегда "отдавая приоритет основным потребностям потенциала Киева".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240529/nato-1949029807.html
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900158392.html
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в мире, украина, португалия, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Португалия, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Португалия и Украина заключили соглашение о безопасности, сообщили СМИ

Europa Press: Португалия и Украина подписали соглашение о безопасности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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МАДРИД, 29 мая - РИА Новости. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру и Владимир Зеленский подписали в Лиссабоне двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, передает во вторник новостное агентство Europa Press.
По информации издания, в рамках этого соглашения правительство Португалии предоставит Киеву пакет экономической и военной помощи на сумму 126 миллионов евро в 2024 году. Этот документ будет действовать в течение следующих десяти лет.
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"Португалия непоколебимо поддерживает свободу, независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ 1991 года и признает неотъемлемое право Украины на самооборону", — приводит агентство текст соглашения.
Документ обязывает Португалию поддерживать реформы оборонного сектора Украины, включая ее силы безопасности, улучшение оперативной совместимости по стандартам НАТО, военное оборудование, промышленное сотрудничество, но всегда "отдавая приоритет основным потребностям потенциала Киева".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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