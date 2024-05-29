https://ria.ru/20240529/slutskiy-1949163870.html

Слуцкий прокомментировал заявление Трампа о бомбежке Москвы

Слуцкий прокомментировал заявление Трампа о бомбежке Москвы - РИА Новости, 29.05.2024

Слуцкий прокомментировал заявление Трампа о бомбежке Москвы

Если заявление экс-президента США Дональда Трампа о возможной бомбежке Москвы претворится в реальные шаги, это будет означать столкновение двух ядерных держав,... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:15

2024-05-29T16:15

2024-05-29T16:23

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Если заявление экс-президента США Дональда Трампа о возможной бомбежке Москвы претворится в реальные шаги, это будет означать столкновение двух ядерных держав, перетекающее в большую мировую войну, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Заявление Трампа с угрозами бомбить Москву – предвыборная риторика, рассчитанная на ястребов в среде американских избирателей… Если же вдруг первое заявление превратится из риторического приема в реальные шаги, это будет означать только одно – столкновение двух ядерных держав, перетекающее в большую мировую войну", - сказал он РИА Новости. Ранее газета Washington Post сообщила, что на одном из мероприятий по сбору средств для предвыборной кампании Трамп допустил бомбардировку Штатами Москвы или Пекина, если бы при его президентстве Россия или Китай "вторглись" на Украину или Тайвань соответственно. Депутат отметил, что одновременно Трамп заявляет и о том, что сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной за 24 часа. "И то заявление, и другое – фигуры речи с ярким эмоциональным окрасом… Не уверен, что на этой волне Трамп как кандидат может получить серьезную поддержку. Большинство американцев, согласно опросам, выступают против трат на Украину и не хотят войны ни с Россией, ни с Китаем", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20240529/tramp-1949152340.html

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в мире, россия, украина, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), москва