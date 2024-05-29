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Слуцкий прокомментировал заявление Трампа о бомбежке Москвы - РИА Новости, 29.05.2024
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16:15 29.05.2024 (обновлено: 16:23 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/slutskiy-1949163870.html
Слуцкий прокомментировал заявление Трампа о бомбежке Москвы
Слуцкий прокомментировал заявление Трампа о бомбежке Москвы - РИА Новости, 29.05.2024
Слуцкий прокомментировал заявление Трампа о бомбежке Москвы
Если заявление экс-президента США Дональда Трампа о возможной бомбежке Москвы претворится в реальные шаги, это будет означать столкновение двух ядерных держав,... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:15
2024-05-29T16:23
в мире
россия
украина
дональд трамп
леонид слуцкий (политик)
москва
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Если заявление экс-президента США Дональда Трампа о возможной бомбежке Москвы претворится в реальные шаги, это будет означать столкновение двух ядерных держав, перетекающее в большую мировую войну, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Заявление Трампа с угрозами бомбить Москву – предвыборная риторика, рассчитанная на ястребов в среде американских избирателей… Если же вдруг первое заявление превратится из риторического приема в реальные шаги, это будет означать только одно – столкновение двух ядерных держав, перетекающее в большую мировую войну", - сказал он РИА Новости. Ранее газета Washington Post сообщила, что на одном из мероприятий по сбору средств для предвыборной кампании Трамп допустил бомбардировку Штатами Москвы или Пекина, если бы при его президентстве Россия или Китай "вторглись" на Украину или Тайвань соответственно. Депутат отметил, что одновременно Трамп заявляет и о том, что сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной за 24 часа. "И то заявление, и другое – фигуры речи с ярким эмоциональным окрасом… Не уверен, что на этой волне Трамп как кандидат может получить серьезную поддержку. Большинство американцев, согласно опросам, выступают против трат на Украину и не хотят войны ни с Россией, ни с Китаем", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20240529/tramp-1949152340.html
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в мире, россия, украина, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), москва
В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, Леонид Слуцкий (политик), Москва
Слуцкий прокомментировал заявление Трампа о бомбежке Москвы

Слуцкий назвал заявление Трампа о бомбежке Москвы столкновением ядерных держав

© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Если заявление экс-президента США Дональда Трампа о возможной бомбежке Москвы претворится в реальные шаги, это будет означать столкновение двух ядерных держав, перетекающее в большую мировую войну, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«
"Заявление Трампа с угрозами бомбить Москву – предвыборная риторика, рассчитанная на ястребов в среде американских избирателей… Если же вдруг первое заявление превратится из риторического приема в реальные шаги, это будет означать только одно – столкновение двух ядерных держав, перетекающее в большую мировую войну", - сказал он РИА Новости.
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Эксперт прокомментировал слова Трампа об ударах по Москве
15:35
Ранее газета Washington Post сообщила, что на одном из мероприятий по сбору средств для предвыборной кампании Трамп допустил бомбардировку Штатами Москвы или Пекина, если бы при его президентстве Россия или Китай "вторглись" на Украину или Тайвань соответственно.
Депутат отметил, что одновременно Трамп заявляет и о том, что сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной за 24 часа.
«
"И то заявление, и другое – фигуры речи с ярким эмоциональным окрасом… Не уверен, что на этой волне Трамп как кандидат может получить серьезную поддержку. Большинство американцев, согласно опросам, выступают против трат на Украину и не хотят войны ни с Россией, ни с Китаем", - заключил парламентарий.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
В Совфеде прокомментировали угрозы Трампа бомбить Москву
14:28
 
В миреРоссияУкраинаДональд ТрампЛеонид Слуцкий (политик)Москва
 
 
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