https://ria.ru/20240529/sk-1949059556.html
В Рязанской области обрушился балкон вместе с женщиной
В Рязанской области обрушился балкон вместе с женщиной - РИА Новости, 29.05.2024
В Рязанской области обрушился балкон вместе с женщиной
Плита балкона обрушилась в Касимове Рязанской области, хозяйка квартиры упала с высоты второго этажа, ее госпитализировали, возбуждено дело об оказании... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T09:55
2024-05-29T09:55
2024-05-29T09:55
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РЯЗАНЬ, 29 мая - РИА Новости. Плита балкона обрушилась в Касимове Рязанской области, хозяйка квартиры упала с высоты второго этажа, ее госпитализировали, возбуждено дело об оказании небезопасных услуг, сообщило региональное управление СК РФ. По данным следствия, вечером 26 мая в квартире дома в микрорайоне Приокский города Касимова произошло обрушение плиты балкона, "в результате чего хозяйка квартиры упала с высоты второго этажа". С травмами женщина госпитализирована. "По факту обрушения плиты балкона в многоквартирном доме возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Следствие даст юридическую оценку действиям руководства управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом.
https://ria.ru/20240529/sk-1949053928.html
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происшествия, жилье, касимов, россия, рязанская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Касимов, Россия, Рязанская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Рязанской области обрушился балкон вместе с женщиной
СК возбудил дело после обрушения плиты балкона в Рязанской области
РЯЗАНЬ, 29 мая - РИА Новости. Плита балкона обрушилась в Касимове Рязанской области, хозяйка квартиры упала с высоты второго этажа, ее госпитализировали, возбуждено дело об оказании небезопасных услуг, сообщило региональное управление СК РФ.
По данным следствия, вечером 26 мая в квартире дома в микрорайоне Приокский города Касимова произошло обрушение плиты балкона, "в результате чего хозяйка квартиры упала с высоты второго этажа". С травмами женщина госпитализирована.
"По факту обрушения плиты балкона в многоквартирном доме возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Следствие даст юридическую оценку действиям руководства управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом.