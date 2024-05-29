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В Астрахани женщина упала в яму с кипятком
В Астрахани женщина упала в яму с кипятком - РИА Новости, 29.05.2024
В Астрахани женщина упала в яму с кипятком
Следователи начали проверку после того, как женщина упала в яму с кипятком, переходя дорогу в Ленинском районе Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T09:06
2024-05-29T09:06
2024-05-29T09:50
происшествия
ленинский район
астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как женщина упала в яму с кипятком, переходя дорогу в Ленинском районе Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области. По данным ведомства, в среду утром 44-летняя местная жительница, переходя дорогу около одного из домов по улице Савушкина, упала в яму с кипятком. Как уточнили РИА Новости в региональном СК, яма находилась на тротуаре. Женщину доставили в медицинское учреждение, ей оказывают помощь. "Следственным отделом по Ленинскому району Астрахани СУСК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка. На месте происшествия работает следственного-оперативная группа", - говорится в сообщении. По данным источника агентства, предположительно, яма появилась в ночь на среду.
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происшествия, ленинский район, астрахань, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинский район, Астрахань, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Астрахани женщина упала в яму с кипятком
СК начал проверку после падения женщины в яму с кипятком на тротуаре в Астрахани