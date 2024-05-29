https://ria.ru/20240529/sk-1949053928.html

В Астрахани женщина упала в яму с кипятком

В Астрахани женщина упала в яму с кипятком - РИА Новости, 29.05.2024

В Астрахани женщина упала в яму с кипятком

Следователи начали проверку после того, как женщина упала в яму с кипятком, переходя дорогу в Ленинском районе Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T09:06

2024-05-29T09:06

2024-05-29T09:50

происшествия

ленинский район

астрахань

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как женщина упала в яму с кипятком, переходя дорогу в Ленинском районе Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области. По данным ведомства, в среду утром 44-летняя местная жительница, переходя дорогу около одного из домов по улице Савушкина, упала в яму с кипятком. Как уточнили РИА Новости в региональном СК, яма находилась на тротуаре. Женщину доставили в медицинское учреждение, ей оказывают помощь. "Следственным отделом по Ленинскому району Астрахани СУСК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка. На месте происшествия работает следственного-оперативная группа", - говорится в сообщении. По данным источника агентства, предположительно, яма появилась в ночь на среду.

https://ria.ru/20231102/devushka-1906892508.html

ленинский район

астрахань

россия

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происшествия, ленинский район, астрахань, россия, следственный комитет россии (ск рф)