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В Астрахани женщина упала в яму с кипятком - РИА Новости, 29.05.2024
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09:06 29.05.2024 (обновлено: 09:50 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/sk-1949053928.html
В Астрахани женщина упала в яму с кипятком
В Астрахани женщина упала в яму с кипятком - РИА Новости, 29.05.2024
В Астрахани женщина упала в яму с кипятком
Следователи начали проверку после того, как женщина упала в яму с кипятком, переходя дорогу в Ленинском районе Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T09:06
2024-05-29T09:50
происшествия
ленинский район
астрахань
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как женщина упала в яму с кипятком, переходя дорогу в Ленинском районе Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области. По данным ведомства, в среду утром 44-летняя местная жительница, переходя дорогу около одного из домов по улице Савушкина, упала в яму с кипятком. Как уточнили РИА Новости в региональном СК, яма находилась на тротуаре. Женщину доставили в медицинское учреждение, ей оказывают помощь. "Следственным отделом по Ленинскому району Астрахани СУСК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка. На месте происшествия работает следственного-оперативная группа", - говорится в сообщении. По данным источника агентства, предположительно, яма появилась в ночь на среду.
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ленинский район
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происшествия, ленинский район, астрахань, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинский район, Астрахань, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Астрахани женщина упала в яму с кипятком

СК начал проверку после падения женщины в яму с кипятком на тротуаре в Астрахани

© Фото : СК РФ по Астраханской областиЯма с кипятком в Ленинском районе Астрахани
Яма с кипятком в Ленинском районе Астрахани - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : СК РФ по Астраханской области
Яма с кипятком в Ленинском районе Астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как женщина упала в яму с кипятком, переходя дорогу в Ленинском районе Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области.
По данным ведомства, в среду утром 44-летняя местная жительница, переходя дорогу около одного из домов по улице Савушкина, упала в яму с кипятком. Как уточнили РИА Новости в региональном СК, яма находилась на тротуаре.
Женщину доставили в медицинское учреждение, ей оказывают помощь.
«
"Следственным отделом по Ленинскому району Астрахани СУСК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка. На месте происшествия работает следственного-оперативная группа", - говорится в сообщении.
По данным источника агентства, предположительно, яма появилась в ночь на среду.
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ПроисшествияЛенинский районАстраханьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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