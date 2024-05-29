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Симоньян рассказала о последствиях перехода к прогрессивной шкале НДФЛ - РИА Новости, 29.05.2024
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00:47 29.05.2024 (обновлено: 15:21 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/simonyan-1949028698.html
Симоньян рассказала о последствиях перехода к прогрессивной шкале НДФЛ
Симоньян рассказала о последствиях перехода к прогрессивной шкале НДФЛ - РИА Новости, 29.05.2024
Симоньян рассказала о последствиях перехода к прогрессивной шкале НДФЛ
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", что... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T00:47
2024-05-29T15:21
экономика
россия
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
налоговые изменения в россии
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", что 97% граждан РФ не почувствуют увеличения налогов при переходе к прогрессивной шкале НДФЛ и не будут платить больше. Во вторник Минфин РФ опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. "Я рада поздравить всю разумную часть бизнеса, работающих людей и вообще наш народ с тем, что "справедливизация" наконец наступает. Наше государство уже впрямую приступило к перенастройке налоговой системы… Радует, что это не коснется 97 процентов нашего населения, 97 процентов людей у нас в стране не почувствуют и не будут платить больше налогов. Более того, значительная часть из них – семьи с детьми будут платить меньше налогов, а точнее - в конце года будут получать такой новогодний бонус – им будут возвращаться частично выплаченные ими налоги", - сказала Симоньян. Она отметила, что предложение о переходе к прогрессивной шкале НДФЛ никак не связано со специальной военной операцией, но за время проведения СВО в обществе "изменилось настроение". По ее мнению, в России стало легче принимать "справедливые меры", которые, "может быть, идут вразрез с горсточкой очень громких людей", но "звучат в унисон со всем остальным населением".
https://ria.ru/20240529/nalogi-1949027196.html
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экономика, россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), налоговые изменения в россии
Экономика, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Налоговые изменения в России
Симоньян рассказала о последствиях перехода к прогрессивной шкале НДФЛ

Симоньян о прогрессивной шкале НДФЛ: 97% россиян не будут платить больше налогов

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", что 97% граждан РФ не почувствуют увеличения налогов при переходе к прогрессивной шкале НДФЛ и не будут платить больше.
Во вторник Минфин РФ опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.
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"Я рада поздравить всю разумную часть бизнеса, работающих людей и вообще наш народ с тем, что "справедливизация" наконец наступает. Наше государство уже впрямую приступило к перенастройке налоговой системы… Радует, что это не коснется 97 процентов нашего населения, 97 процентов людей у нас в стране не почувствуют и не будут платить больше налогов. Более того, значительная часть из них – семьи с детьми будут платить меньше налогов, а точнее - в конце года будут получать такой новогодний бонус – им будут возвращаться частично выплаченные ими налоги", - сказала Симоньян.
Она отметила, что предложение о переходе к прогрессивной шкале НДФЛ никак не связано со специальной военной операцией, но за время проведения СВО в обществе "изменилось настроение". По ее мнению, в России стало легче принимать "справедливые меры", которые, "может быть, идут вразрез с горсточкой очень громких людей", но "звучат в унисон со всем остальным населением".
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