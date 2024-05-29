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Шор осудил разгон антинатовской акции в Кишиневе - РИА Новости, 29.05.2024
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16:08 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/shor-1949162099.html
Шор осудил разгон антинатовской акции в Кишиневе
Шор осудил разгон антинатовской акции в Кишиневе - РИА Новости, 29.05.2024
Шор осудил разгон антинатовской акции в Кишиневе
Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор осудил действия полицейских в Кишиневе, которые разогнали антинатовскую акцию, приуроченную к приезду в РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:08
2024-05-29T16:08
в мире
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КИШИНЕВ, 29 мая – РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор осудил действия полицейских в Кишиневе, которые разогнали антинатовскую акцию, приуроченную к приезду в Молдавию госсекретаря США Энтони Блинкена. В среду днем группа активистов, среди которых были представители Гагаузской автономии и запрещенной в Молдавии партии "Шор", вышли на протестную акцию на въезде в Кишинев перед приездом госсекретаря США Энтони Блинкена. Протест проходил мирно, однако в какой-то момент, полицейские оттеснили манифестантов и вывели из толпы советника главы Гагаузии Михаила Влаха, затолкали его в полицейскую машину, затем представители правоохранительных органов выхватили еще нескольких активистов. Во время разгона манифестантов пострадала женщина с ребенком, из-за действий полиции они упали на асфальт, женщина получила травму ноги. Молдавская полиция сообщила, что задержала организаторов протеста, которые пытались блокировать проезжую часть на бульваре Дачия. "Я обещаю, что каждый полицейский, который выполняет незаконные указания режима, будет сидеть в тюрьме", - написал Шор в своем Telegram-канале. Ранее в среду в столице Молдавии прошла еще одна акция протеста. Активисты партии "Возрождение" у посольства США в Кишиневе облили себя свекольным соком, имитирующим кровь. Они заявляли, что страна не нуждается в членстве в НАТО, а также просили не втягивать ее в военные конфликты. Протест завершился без происшествий. В Кишиневе глава госдепа США намерен обсудить с президентом страны Майей Санду прогресс вступления Молдавии в ЕС и энергетическую безопасность.
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в мире, кишинев, молдавия, сша, илан шор, энтони блинкен, возрождение, нато, евросоюз
В мире, Кишинев, Молдавия, США, Илан Шор, Энтони Блинкен, Возрождение, НАТО, Евросоюз
Шор осудил разгон антинатовской акции в Кишиневе

Лидер блока "Победа" Шор осудил разгон антинатовской акции в Кишиневе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 мая – РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор осудил действия полицейских в Кишиневе, которые разогнали антинатовскую акцию, приуроченную к приезду в Молдавию госсекретаря США Энтони Блинкена.
В среду днем группа активистов, среди которых были представители Гагаузской автономии и запрещенной в Молдавии партии "Шор", вышли на протестную акцию на въезде в Кишинев перед приездом госсекретаря США Энтони Блинкена. Протест проходил мирно, однако в какой-то момент, полицейские оттеснили манифестантов и вывели из толпы советника главы Гагаузии Михаила Влаха, затолкали его в полицейскую машину, затем представители правоохранительных органов выхватили еще нескольких активистов. Во время разгона манифестантов пострадала женщина с ребенком, из-за действий полиции они упали на асфальт, женщина получила травму ноги. Молдавская полиция сообщила, что задержала организаторов протеста, которые пытались блокировать проезжую часть на бульваре Дачия.
"Я обещаю, что каждый полицейский, который выполняет незаконные указания режима, будет сидеть в тюрьме", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Ранее в среду в столице Молдавии прошла еще одна акция протеста. Активисты партии "Возрождение" у посольства США в Кишиневе облили себя свекольным соком, имитирующим кровь. Они заявляли, что страна не нуждается в членстве в НАТО, а также просили не втягивать ее в военные конфликты. Протест завершился без происшествий.
В Кишиневе глава госдепа США намерен обсудить с президентом страны Майей Санду прогресс вступления Молдавии в ЕС и энергетическую безопасность.
Акция протеста у здания посольства США в Кишиневе
В молдавской оппозиции осудили разгон антинатовской акции в Кишиневе
15:40
 
В миреКишиневМолдавияСШАИлан ШорЭнтони БлинкенВозрождениеНАТОЕвросоюз
 
 
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