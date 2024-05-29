https://ria.ru/20240529/shor-1949101792.html

В Молдавии назвали сроки начала поставок овощей и фруктов в Россию

В Молдавии назвали сроки начала поставок овощей и фруктов в Россию - РИА Новости, 29.05.2024

В Молдавии назвали сроки начала поставок овощей и фруктов в Россию

Начало поставок овощей и фруктов из Молдавии в Россию в рамках работы молдавского торгового дома начнется, как ожидается, в ближайший месяц, заявил в среду... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T12:57

2024-05-29T12:57

2024-05-29T13:01

экономика

молдавия

россия

илан шор

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Начало поставок овощей и фруктов из Молдавии в Россию в рамках работы молдавского торгового дома начнется, как ожидается, в ближайший месяц, заявил в среду лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Он отметил тяжелое положение сельхозпроизводителей Молдавии. У многих, по словам политика, нет возможности достойно представить свои товары на рынке РФ. "Мы приняли решение помочь, создать торговый дом, который возьмет на себя функции в первую очередь договоренностей с разными розничными сетями, возьмет на себя функцию обеспечения логистики, возьмет на себя, по сути, функцию некоего проводника товаров на российский рынок. Буквально в ближайшую неделю торговый дом начнет уже переговоры о поставках, и планируем, что в ближайший месяц уже пройдут первые поставки молдавских овощей и фруктов на российский рынок", - сказал Шор, выступая в среду в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По его словам, сейчас речь идет о производителях из Гагаузской автономии, но в дальнейшем к российским властям будет направлена просьба о том, чтобы распространить эту деятельность на всех молдавских сельхозпроизводителей. "Россия является традиционным и самым важным рынком для наших сельхозпроизводителей. Я всегда даю пример, что у нас есть такие уникальные продукты как коньяк "Белый аист", который многие на постсоветском пространстве прекрасно помнят, но его абсолютно никто не знает на западном рынке. Вся обманка прозападной молдавской власти о том, что Запад поможет в том числе развитию сельского хозяйства, стала очередным фейком", - добавил политик.

https://ria.ru/20240527/gutsul-1948583214.html

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экономика, молдавия, россия, илан шор