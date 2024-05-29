https://ria.ru/20240529/sever-1949114389.html

Подразделения "Север" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

Подразделения "Север" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 29.05.2024

Подразделения "Север" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

Силы российской группировки войск "Север" в течение суток продвигались вперед, отразили четыре контратаки штурмовых групп противника, ВСУ потеряли до 165... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:45

2024-05-29T13:45

2024-05-29T13:57

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" в течение суток продвигались вперед, отразили четыре контратаки штурмовых групп противника, ВСУ потеряли до 165 военных, сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Вильча, Нескучное и Малая Даниловка Харьковской области. Кроме того, отражены четыре контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины", - говорится в сводке военного ведомства."Суточные потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, 152-мм гаубица Д-20, 155-мм самоходнная артиллерийская установка Paladin производства США, а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240529/istrebitel-1949078589.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность