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СДЭК начал выдавать посылки, находящиеся в пунктах выдачи заказов - РИА Новости, 29.05.2024
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20:58 29.05.2024 (обновлено: 21:01 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/sdek-1949225818.html
СДЭК начал выдавать посылки, находящиеся в пунктах выдачи заказов
СДЭК начал выдавать посылки, находящиеся в пунктах выдачи заказов - РИА Новости, 29.05.2024
СДЭК начал выдавать посылки, находящиеся в пунктах выдачи заказов
СДЭК начал выдавать посылки, которые находятся в пункте выдачи заказов, для их получения необходим паспорт, сообщили в пресс-службе логистического оператора. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T20:58
2024-05-29T21:01
сдэк
россия
происшествия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. СДЭК начал выдавать посылки, которые находятся в пункте выдачи заказов, для их получения необходим паспорт, сообщили в пресс-службе логистического оператора. "Отделения СДЭК начали выдачу посылок, находящихся на ПВЗ. При готовности отправления к получению, клиенту поступит смс-уведомление. Для получения потребуется паспорт. На данный момент сеть СДЭК составляет более 5000 ПВЗ", - сказано в сообщении. Сейчас компания работает над тем, чтобы восстановить возможность отправки и перемещение посылок, которые хранятся на складах. "Это первый большой шаг к восстановлению обслуживания наших клиентов. Мы продолжаем работать и оставаться на связи", - сообщил директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен. Ранее в среду пункты выдачи заказов СДЭК начали выдавать отправления после технического сбоя - это касалось тех посылок, которые были уже готовы к выдаче. Также сайт компании частично восстановил работу. СДЭК столкнулся с масштабным техническим сбоем. Ответственность за кибератаку на СДЭК в понедельник взяла на себя хакерская группировка Head Mare. Во вторник СДЭК сообщал, что технический сбой затронул приложение и сайт компании, из-за чего временно приостановлена выдача и прием отправлений.
https://ria.ru/20240529/sdek-1949033178.html
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сдэк, россия, происшествия
СДЭК, Россия, Происшествия
СДЭК начал выдавать посылки, находящиеся в пунктах выдачи заказов

СДЭК начал выдавать посылки, находящиеся на ПВЗ, для их получения нужен паспорт

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинРабота автоматизированного сортировочного центра компании СДЭК
Работа автоматизированного сортировочного центра компании СДЭК - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Работа автоматизированного сортировочного центра компании СДЭК. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. СДЭК начал выдавать посылки, которые находятся в пункте выдачи заказов, для их получения необходим паспорт, сообщили в пресс-службе логистического оператора.
"Отделения СДЭК начали выдачу посылок, находящихся на ПВЗ. При готовности отправления к получению, клиенту поступит смс-уведомление. Для получения потребуется паспорт. На данный момент сеть СДЭК составляет более 5000 ПВЗ", - сказано в сообщении.
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Сейчас компания работает над тем, чтобы восстановить возможность отправки и перемещение посылок, которые хранятся на складах.
"Это первый большой шаг к восстановлению обслуживания наших клиентов. Мы продолжаем работать и оставаться на связи", - сообщил директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен.
Ранее в среду пункты выдачи заказов СДЭК начали выдавать отправления после технического сбоя - это касалось тех посылок, которые были уже готовы к выдаче. Также сайт компании частично восстановил работу.
СДЭК столкнулся с масштабным техническим сбоем. Ответственность за кибератаку на СДЭК в понедельник взяла на себя хакерская группировка Head Mare. Во вторник СДЭК сообщал, что технический сбой затронул приложение и сайт компании, из-за чего временно приостановлена выдача и прием отправлений.
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